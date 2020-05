Muži umírají na covid-19 častěji. Vědci zjišťují, zda při léčbě pomůžou ženské hormony

Nová americká studie prověřuje, jestli estrogen a další ženské pohlavní hormony pomůžou mužům při léčbě covid-19. Nakažení muži dostávají do těla ženský pohlavní hormon estrogen, který má zvýšit jejich imunitu. Washington 22:10 1. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V nemocnicích ve Spojených státech tvoří až tři čtvrtiny všech pacientů s koronavirem muž (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia (5012640)

V nemocnicích ve Spojených státech tvoří až tři čtvrtiny všech pacientů s koronavirem muži.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Experimentální studie ověřuje účinky ženských hormonů u mužů nakažených covid-19

Podle dosavadních studií je procento úmrtnosti na covid-19 u mužů vyšší než u žen. Vedle jiného životního stylu mohou být důvodem, proč ženy nákazu lépe zvládají, také ženské pohlavní hormony.

Američtí vědci aktuálně testují v boji proti novému koronaviru ženské hormony. Stovka mužů podstupuje umělé dodávání estrogenu a progesteronu.

Vědci se opírají o zhruba deset let starou studii, která zjistila zvýšený počet receptorů ACE2 u samců potkanů v případě ledvin. Tyto receptory jsou pro koronavirus zásadní. ACE2 totiž představuje bránu pro vstup viru do našeho těla.

Právě množství tohoto receptoru ale bylo u samic potkanů nižší, za což podle vědců mohly jejich vaječníky a potažmo samičí hormon estradiol. „Virus se váže na tento receptor a po vazbě vstupuje do našich buněk,“ říká Jiří Hrdý z Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

„A pokud virus do těla nevstoupí, neinfikuje naše buňky, není schopen přežívat a množit se. Tento enzym tedy otevírá vstup viru do našich buněk, až po navázání se na něj vstoupí do našeho těla.“

Na základě poznatků experimentální studie, která přinesla pozitivní výsledky u potkanů, začali lékaři v New Yorku minulý týden léčit pacienty s covid-19. Aplikují u nich estrogen a snaží se posílit imunitní systém mužů.

Koronavirus sám neodejde. Nelze vyloučit, že zmutuje do méně patogenní podoby, míní biochemik Číst článek

Příští týden začnou v Los Angeles další experimenty s hormonem progesteronem, který se vyskytuje převážně u žen. Detaily o právě probíhající studii se dozvíte v audiozáznamu.

Ženy ve výhodě?

Ženský organismus má z genetického hlediska určité výhody, ženy mají do jisté míry lepší imunitní systém. To je dáno evolučně, díky své lepší protilátkové odpovědi mají obecně méně infekcí.

„Mají více receptorů schopných rozpoznávat viry, proto jsou možná lépe schopny rozpoznávat i koronavirus,“ říká Hrdý. „Díky včasné reakci na koronavirus jsou ženy schopné vytvořit na něj efektivnější imunitní odpověď.“

Množství hormonů u žen po menopauze ale klesá. Přesto se i starší ženy zdají být v boji proti koronaviru odolnějšími. Odolnost organismu proti virům ale tvoří více faktorů, roli zde může hrát kuřáctví či slabší hygienické návyky u mužů. Hormony v otázce ženské odolnosti proti koronaviru tedy pravděpodobně hrají roli pouze zčásti.