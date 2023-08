Pro lidi zábava, pro životní prostředí zátěž. Letní festival dokáže vyprodukovat až sto tun odpadu

Letní hudební festivaly s sebou přinášejí hluk, extrémní spotřebu vody, poničený trávník a velkou produkci odpadu. Jak tuto zátěž snížit? Tomu už se několik let věnují odborníci z České zemědělské univerzity. Letos se zaměřili na nedopalky cigaret, a to i těch elektronických. Jak to probíhalo, prozrazuje pro Radiožurnál vedoucí týmu Lenka Wimmerová. Magazín Experiment Praha 15:06 19. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letní festival dokáže vyprodukovat až sto tun odpadu (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Váš tým byl na festivalu Brutal Assault v Josefově, kam jezdí až 20 tisíc lidí. Kolik odpadu se na takovém festivalu vyprodukuje?

Za tři dny konání festivalu typu Brutal Assault nebo Let It Roll je to zhruba okolo 80 až 100 tun odpadu.

Co všechno váš tým na festivalu dělal?

Náš tým se snažil v první řadě edukovat návštěvníky, aby správně třídili, protože ne každý festival má třídicí linku. Snažíme se lidem ukázat, proč je dobré třídit, jak třídit, kam ve finále odpad jde, jak se dál zužitkuje.

Vedle toho nabízíme řadu kreativních aktivit, jako je třeba výroba ubrousků. Na Brutal Assaultu měli naši studenti edukační aktivity pro nejmladší generaci.

Jak velkým problémem pro životní prostředí jsou nedopalky cigaret?

Poměrně velký. V minulém roce proběhl průzkum, který spolupořádala společnost EKO-KOM. Ukázalo se, že z pohledu litteringu a vyhazování nedopalků do životního prostředí je to stejný problém jako třeba s plasty. Problematické je to v tom, že nedopalky obsahují řadu toxických kovů a aromatických látek, které se rozkládají poměrně dlouhou dobu. Například filtry se rozkládají okolo 15 let. Z některých typů cigaret zároveň vznikají i mikroplasty.

Jaká řešení organizátorům festivalu navrhujete, aby se zmenšila ekologická zátěž?

Je to případ od případu. Spolupracujeme s několika festivaly. Primárně se snažíme dívat na věci týkající se dopravy na festival, protože z klimatického pohledu je to velká zátěž. Tady se snažíme nabízet řešení typu sdílené dopravy, případně využití party-busů a podobně.

V případě odpadového managementu jdeme i cestou prevence, aby se nám tam nedostávaly odpady, které neumíme zpracovat nebo které nejsme schopni dál využít.

Prostřednictvím organizátora třeba tlačíme na stánkaře, aby používali biodegradovatelné nádobí, které pak můžeme zpracovat v kompostárně nebo v bioplynové stanici.

Zároveň se snažíme efektivně třídit složky a zoptimalizovat svoz odpadu, protože tam je samozřejmě nutno brát ohled na manipulační plochy a bezpečnost návštěvníků.

Váš projekt běží už šestým rokem. Vidíte za tu dobu nějaké zlepšení třeba v chování návštěvníků nebo i ze strany organizátorů?

Určitě vidíme. Návštěvníci se hodně ptají, protože je to věc, o které se už otevřeně hovoří. Vybírají si podle toho i festival. Běžnou věcí jsou omyvatelné kelímky. Zároveň přicházejí k nám na stánek a ptají se na odpady, u kterých neví, jak je vytřídit. Velká snaha je vidět i na straně organizátorů festivalů, protože se snaží pozitivně přispět k ochraně životního prostředí.