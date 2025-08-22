Zjednoduší přenos vědeckých poznatků do praxe, říká šéf akademie věd Pánek o novém zákonu
Prezident Petr Pavel podepsal Zákon o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí, který od ledna příštího roku nastavuje nový rámec fungování české vědy. Nahradí předchozí, dvacetkrát novelizovaný zákon o vědě a především zjednoduší přenos vědeckých výsledků do praxe. Jak v rozhovoru pro Český rozhlas Plus řekl nový předseda Akademie věd Radomír Pánek, právě tuto legislativní úpravu česká věda nutně potřebovala.
Co nejzásadnějšího přinese nový zákon Akademii věd?
Hlavní přínos vidím v oblasti transferu. To znamená, jak lépe a jednodušeji zakládat například spin-off firmy (firmy, založené vědeckými ústavy pro komercionalizaci výsledků výzkumů – pozn. aut.) a podobně.
V minulosti jsme založili 9 těchto firem, dalších 12 máme rozpracováno, ročně prodáme desítky licencí. Ale pohybovali jsme trošku v jakémsi právním vakuu, takže zákon tohle upravuje, což je dobře.
Zároveň byla schválená i novela Zákona o veřejných výzkumných institucích a Zákona o Akademii věd, která nám umožňuje zřizovat veřejné infrastrukturní instituce a nadace, což je pro nás důležité pro zlepšení provozní podpory našich ústavů.
Jak konkrétně využijete nové podmínky pro transfer, tedy převedení výsledků výzkumů do praxe?
Už dříve jsme založili Centrální transferovou kancelář CETAP, kterou postupně rozvíjíme. Zároveň chceme založit akciovou společnost, která by pomáhala jednotlivým ústavům a do jisté míry přebírala jejich aktivity v transferu. Hledala by investory, zakládala spin-off firmy atd.
Na druhou stranu, samotný zákon transfer nezvýší. Je přirozenou součástí vědy a výzkumu, které se věnujeme dlouhodobě. A úspěšně. Z celkového rozpočtu Akademie věd si jednu třetinu, tj. zhruba osm miliard korun, Akademie vydělá nebo získá ze spolupráce s průmyslem, takže v tomhle jsme velmi aktivní.
Některé hlasy z vědeckých kruhů říkají, že zákon mohl být odvážnější. Je něco, co v něm chybí vám?
Vzhledem k tomu, že se jednalo o poměrně významnou novelizaci staršího zákona, tak nám při přípravě chyběla detailnější a intenzivnější diskuze se všemi aktéry v oblasti vědy a výzkumu.
A co se týká obsahu, chybí nám jasná definice badatelských svobod, kterou Akademie věd navrhovala. Aby se nám nestalo to, co se děje v Spojených státech, kdy věda a vědci čelí poměrně intenzivním politickým tlakům.
Máte za sebou téměř pět měsíců ve funkci předsedy Akademie věd, čím jste je vyplnil?
Kromě toho, že jsem se přestěhoval do nové kanceláře, tak významnou část mi zabral rozjezd nové Akademické rady. To je jakási vláda, která řídí Akademii, má 15 členů, mezi které bylo potřeba rozdělit kompetence.
Dále pracujeme na přípravě chystaných změn a zároveň jsem vedl řadu intenzivních jednání s politickou sférou, jak v budoucnu změnit fungování, organizace vědy a její financování v České republice.
Přirozený partner
Už jste se nechal slyšet, že byste rád zintenzivnil komunikaci především s vládou. Proč?
Protože Akademie věd pokrývá téměř všechny obory vědy a připadá mě, že by tím pádem měla být přirozeným partnerem pro státní správu, pro ministry a politiky. V tom, aby jim poskytovala informace, aby oni mohli dělat rozhodování, která jsou založena na objektivních informacích a datech.
Něco podobného už děláme systémem tzv. AVEXu, což jsou čtyřstránkové stručné texty na určitá témata a teď zavádíme například platformu Science for policy (věda pro politiku).
Nejvyšší kontrolní úřad nedávno hodnotil efektivitu grantů, podpořených z Technologické a Grantové agentury. Konstatoval, že patentů je o zhruba o třetinu méně a i když se zvýšil počet citací v renomovaných vědeckých časopisech, tak zůstává těsně pod evropským průměrem. O čem to svědčí?
Tady bych chtěl říct nejdříve jednu věc. Velmi se mi nelíbí, že z určitých dílčích záběrů kontroly NKÚ, které jsou za mě v pořádku, se v mediálním prostoru začínají dělat různé obecné nekvalifikované závěry o stavu české vědy.
Zaznamenal jsem dokonce i titulky typu česká věda kolabuje a podobně a to jen něco, proti čemu bych se velmi chtěl ohradit, protože tak to vůbec není. Česká věda roste, každým rokem je kvalitnější a kvalitnější, určitě v žádném případě nekolabuje.
A co se týká samotných kritérií, patenty přestávají být považovány za indikátor toho, jak dobře daný projekt funguje. Dneska jsou velmi nákladnou a dlouhodobou záležitostí a na západ od nás se už upouští od patentování.
A podobné je to i s citovaností. Upouští se od čárek za počty publikací a citací a spíše se hodnotí konkrétní výstupy, podobně jako to dělá Akademie věd, takže já bych z toho nevyvozoval nějaké zásadní závěry.
Jasným kritériem jsou ale tzv. ERC granty, tedy granty Evropské výzkumné rady pro excelentní výzkum. Podle typu je to minimálně jeden milión eur na pětiletý výzkum. Zatím jich ale všechny české instituce nemají ani stovku. Na druhou stranu jsou ústavy, kde je získávají pravidelně. Předpokládám, že se na tyto prestižní granty chcete více zaměřit.
Určitě, je to jedna z mých priorit. Nejde ale o to, abychom zvýšili počet grantů o dvacet, třicet procent, ale abychom zněkolikanásobili počet grantů v delším horizontu. Ukazuje se, že problém není v nízké úspěšnosti, ta je podobná jako u kolegů na západě. Jediná cesta je výrazně zvýšit počet přihlášek těch projektů.
Aby se vědci nebáli ten grant vůbec podat?
Přesně tak. A teď je samozřejmě otázka, jak motivovat i ředitele, aby ústavy podávaly nebo připravovaly co nejvíc takových přihlášek. Proto například chceme zavést počet podaných ERC projektů jako jedno kritérium hodnocení ústavu.
Psaní těchto projektů je ale specifická záležitost, ale v tom už máme jakési know-how. Máme kolegy, kteří získali několik ERC grantů nebo sedí v panelech hodnotících tyto projekty. Už dneska se jejich znalostí využívá, ale chceme to zintenzivnit a výrazně zvýšit podporu kolegů při psaní, zavést jakýsi intenzivnější mentoring při přípravě těchto projektů.
Právě granty, ať už mezinárodní anebo české, jsou podstatnou součástí 22 miliardového rozpočtu Akademie věd. Dělají zhruba třetinu, stejně jako už zmíněná spolupráce s průmyslem, přičemž zbývající třetina jde ze státního rozpočtu. Už delší dobu se ale mluví o tom, že by ten poměr měl být jiný.
A já to považuji za naprosto klíčový problém české vědy. Dokud tohle nebude vyřešeno, velmi těžko budeme postupovat nějakým způsobem vpřed. A netrápí to pouze Akademii věd, trápí to i vysoké školy.
Bohužel tento systém byl nastaven už v 90. letech a od té doby nebyla, řekněme, politická odvaha nějakým způsobem to vyřešit. Takže musíme dokázat překlopit poměr toho financování obráceně, aby většina peněz šla ze státního rozpočtu.
Proč?
Protože teď mají ústavy zaručených jen 30 procent potřebných financí. Ty přicházejí ze státního rozpočtu a je to stabilní složka nastavená pět let dopředu, se kterou ten ústav může počítat. Ale dalších 70 procent jsou projekty, granty, prostě nejisté financování. A to se pak velmi těžko ústavy dlouhodobě řídí.
Velmi těžko se rozjíždí práce na nějakých strategických tématech, plánují nákupy nákladných přístrojů a podobně. Na západ od nás jsou všechny instituce, které jsou nám vzorem, financovány přesně opačně. Přibližně 70 až 85% odpovídá tomu stálému financování a projekty a granty jsou jakási třešnička na dortu, bez které se ten ústav do jisté míry obejde.
Mzdy vědeckých pracovníků jsou převážně hrazeny z té stálé složky a například v Německu jsou rozdíly v rámci Ústavů Maxe Plancka mnohem menší než u nás.
‚Je to jedna věda‘
Akademie věd má 54 ústavů prakticky napříč všemi vědními obory. A když je člověk navštíví, tak jsou mezi nimi vidět poměrně velké rozdíly, ať už v zázemí anebo finančním ohodnocení. Souvisí to s tím financováním?
Mzdová politika je věcí ředitele konkrétního ústavu, protože veřejné výzkumné instituce jsou nezávislé. Ale problém je v tom, že těch 30 procent stačí tak na pokrytí chodu ústavu, správu budov, mzdy administrativních pracovníků, ale víceméně veškerá věda, včetně platů vědců už musí být hrazena z externích projektů.
A to problém, protože záleží na tom, jaký mají konkrétní ústavy a obory přístup k těm různým grantovým výzvám a podobně. A to je něco, co se samozřejmě liší.
Může s tím něco udělat předseda Akademie věd?
Určitě bych s tím rád něco udělal. Každá instituce potřebuje mít nějakou záruku stability a tedy i zdroj financí. Takže pokud chceme strategicky dlouhodobě řídit vědu v České republice, tak ten poměr financování musí být obrácený.
I proto, aby se v ústavech Akademie věd mohli vědci zaměřit především na základní výzkum? Což jsou například nové metody, mechanismy nebo látky, které posouvají vědecké poznání?
Dneska už ani v Akademii věd striktně nerozdělujeme základní, orientovaný nebo aplikovaný výzkum. Prostě je to jedna věda, jeden výzkum, který na sebe přirozeně navazuje. V rámci všech ústavů Akademie dneska děláme základní i aplikovaný výzkum, samozřejmě v různém poměru.
A také bych rád zmínil, že spousta objevů základního výzkumu se nedá okamžitě aplikovat, někdy aplikace přichází třeba až po desítkách let. Máme typické příklady, například profesora Holého, který svoji molekulu proti viru HIV objevil před čtyřiceti lety a až o dvacet, třicet let později teprve začala přinášet miliardy korun svému ústavu.
Čím se podle Vás může pochlubit současná Akademie věd?
Máme řadu výsledků, které mají velký potenciál změnit konkrétní obory do budoucna. Zmínil bych třeba spintroniku, které se věnují kolegové na Fyzikálním ústavu, a jejich výzkum může zásadně změnit například elektronický průmysl. Máme velmi významné výsledky v oblasti biochemie, v oblasti léčiv.