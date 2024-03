Změna po 150 letech. S měřením množství dřeva v lese může brzy pomáhat laserový skener

Šuplera, metr, mnoho času a velká tolerance vůči nepřesnostem. To je už přes sto let základní vybavení lesníka, který chce zjistit, kolik má v lese dřeva. To se ale podle brněnských vědců brzy změní. Vyvíjejí totiž software, který to zvládne rychleji a přesněji. Potřebuje k tomu skener, dron a počítač. Vytvoří trojrozměrný model lesa a spočítá třeba prostupnost světla mezi korunami anebo nasimuluje, jak les ovlivní pokácení konkrétních stromů.

