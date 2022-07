Věda pro děti: Jak dlouho žijí nejstarší stromy a co se dá poznat z letokruhů?

Nejstarší lidé na světě se dožívají kolem sta let, maximálně pár let přes stovku. U zvířat se rekordní věk pohybuje kolem dvou set let nebo trochu přes. Ale takové stromy mohou obývat náš svět i několik tisíc let. Jak se dá jejich věk zjistit?

Praha 9:18 31. července 2022