Příměstským liškám se zmenšuje mozek a čenich, zjistili vědci

To, že liška má tendenci bydlet u lidských sídel, není žádné tajemství. S nadsázkou to ztvárnil mimo jiné Josef Lada v příbězích o chytré kmotře lišce. Změny, které nastaly u městských lišek v posledních desítkách let, ale opravdu zčásti připomínají ty, kterými v evoluci prošla zvířata, která zdomácněla.

„Liška je druh všežravce, který je velmi přizpůsobivý, i v přírodě se živí velmi různorodou potravou,“ říká etolog Marek Špinka. Upozorňuje, že změna vzhledu a chování lišek v příměstských zónách souvisí s odlišným jídelníčkem.

Studie na liškách na předměstích Londýna a ve vzdálenějším okolí prokázala, že čím blíže žijí lišky k lidem, tím víc se samci začínají podobat samicím. Čenichy se jim zplošťují, ke shánění potravy totiž víc potřebují čich než jiné smysly. „Čím dál víc se živí odpadky a zbytky,“ říká odborník na chování zvířat.

Hlídač nory

Na venkově bývá liščí životný styl odlišný. Samec a samice plní tradiční, odlišné úlohy. „Lišák víc hlídá noru oproti nepřátelům, proto vidíme rozdíl v morfologii lebky,“ vysvětluje vědec.

Venkovský lišák má přední část čenichu více prodlouženou, protože chytá pohyblivou kořist. Vědec dodává, že lišky si nejsou vždycky věrné, ale dlouhodobě žijí v párech.

K podobným závěrům jako britští vědci došli pár měsíců před nimi i němečtí badatelé. Studie ze začátku března prokázala, že lišky žijící na předměstí Berlína se začínají vzhledem i chováním lišit od těch v okolním Braniborsku.

Vlak jako bariéra

Venkovské a příměstské lišky někdy oddělují železnice, řeky nebo i lidská sídla, od nichž si drží odstup. Jejich populace se proto málo kříží. Odlišný způsob života můžou provázet i nepatrné změny fyzické.

„Městské lišky se dnes už pohybují a získávají potravu na stokrát menším území než venkovské lišky a část dovednosti se předává od rodičů potomkům,“ upozorňuje badatel.

Sklopené uši

Studie z Ruska na polárních liškách ukazují, že když by lidé z dané populace lišek systematicky začali vybírat ty krotší z nich, liška by měla šanci zdomácnět jako pes.

„Budou flekaté, začnou mít kratší kožich, sklopené uši a budou méně agresivní,“ popisuje Marek Špinka.

Vědec ale zároveň upozorňuje, že lišky nemají takové sociální nadání jako psi. Jejich příbuzný vlk je hodně skupinové zvíře:

„Lišky jsou párová nebo individuální zvířata. Asi nikdy bychom v nich nenašli tak dobrého přítele člověka, jako je pes,“ říká etolog.

Ve vztahu lišek k člověku podle něj zatím přetrvává odstup, který pěkně vystihuje rčení o odlehlých místech, kde lišky dávají dobrou noc.

