OBRAZEM: Obří velkostroj v hnědouhelném lomu ČSA si budou moci prohlédnout lidé při uhelném safari

Stroj váží téměř 5 000 tun a vysoký je 36 metrů. Jde o jeden z celkem dvou vyrobených kusů. Patří mezi největší uhelná rypadla v historii českého dobývání uhlí.

„Chtěli jsme, aby měli turisté možnost nahlédnout do kabiny posádky, aby si mohli prohlédnout celý stroj, a aby se podívali i do míst, kam se běžně nepodívají. Ten stroj je unikátní – byla by škoda ho jen tak nechat stát a nevyužívat ho,“ doplňuje pro Český rozhlas Sever mluvčí společnosti Eva Maříková.

Severní energetická zpřístupní rypadlo na základě epidemiologické situace, zřejmě během letních prázdnin.