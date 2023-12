Astronaut Svoboda do vesmíru nepoletí. Česko nabídku odmítlo, na misi nemá peníze

Česko nevyužije nabídku americké společnosti Axiom na let do vesmíru pro českého astronauta Aleše Svobodu. V současnosti nejsou na krátkodobou misi peníze. Její cena by činila 60 milionů dolarů (1,35 miliardy korun). Novinářům to ve středu řekl šéf odboru kosmických aktivit a výzkumu na ministerstvu dopravy Václav Kobera. Česko mělo na nabídku odpovědět do konce roku. Praha 10:56 7. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Armádní pilot Aleš Svoboda | Foto: Michal Růžička/MF DNES + LN | Zdroj: Profimedia

Americká společnost se podle Kobery obrátila na evropské státy, které mají podobně jako Česko svého astronauta v rezervním týmu Evropské vesmírné agentury.

„V současné době finanční prostředky na to, aby (Svoboda) letěl (do vesmíru) nemáme,“ řekl Kobera na akci o možných aktivitách na Mezinárodní vesmírné stanici, kterou ve středu pořádalo italské velvyslanectví v Praze. Šéf odboru poukázal na obtížnou ekonomickou situaci v Česku.

Ministerstvo dopravy o nabídce informovalo letos v červnu. Svoboda dnes nechtěl rozhodnutí komentovat. „Je to rozhodnutí na politické úrovni a já se nemůže vyjadřovat k tomu, jaké mají priority na různých ministerstvech či na vládní úrovni,“ uvedl.

Kobera nevyloučil, že by Česko mohlo podobnou nabídku dostat od Axiomu či jiných společností i v budoucnosti. Podle něj by se financování mělo řešit prostřednictvím spolupráce se soukromým sektorem. Na misi by tak měly přispět firmy, například ze zbrojního, leteckého průmyslu či ty, které by chtěly na Evropské vesmírné agentuře provést nějaké experimenty nebo výzkum.

Vesmírná agentura vybrala loni v listopadu českého stíhacího pilota Svobodu do svého záložního týmu astronautů, který má 11 členů. V hlavním týmu je pět astronautů. Agentura vybírala ze zhruba 22 600 uchazečů, z nichž 200 se přihlásilo z Česka.

V případě přijetí nabídky mohl být Svoboda druhým Čechem ve vesmíru. Prvním byl před 45 lety také vojenský pilot Vladimír Remek, který vytvořil v březnu 1978 spolu se sovětským kosmonautem Alexejem Gubarovem posádku kosmické lodi Sojuz 28. Československo se tak koncem 70. let stalo po Sovětském svazu a Spojených státech teprve třetí zemí, jejíž občan se podíval do vesmíru.