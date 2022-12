Svoboda má šanci navázat na Remka. Nadějí, že se do vesmíru dostane, jsou pro něj i soukromé projekty

Hned dva Češi mají šanci podívat se do vesmíru. Na vesmírnou výpravu může pomýšlet tanečník a choreograf Yemi A.D., jehož si jako člena posádky vybral japonský miliardář Jusaku Maezawa z více než milionu lidí. Ten druhý - voják a pilot gripenu Aleš Svoboda - zase prošel náročným výběrovým řízením a Evropská kosmická agentura (ESA) ho vybrala z dvaadvaceti tisíc kandidátů jako záložního astronauta. PŘÍBĚHY ROKU 2022 Praha 9:51 29. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Člen záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury Aleš Svoboda během tiskové konference na 21. základně taktického letectva Čáslav. | Foto: Anna Boháčová | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

Šestatřicetiletý kapitán Aleš Svoboda se dostal do záložního týmu astronautů ESA po rok a půl dlouhém výběrovém řízení, jehož součástí byly fyzické, psychické i lékařské testy.

„Myslím si, že rozhodla kombinace různých faktorů, například operační zkušenosti z armády s létáním s gripenem či nasazením v zahraničí, vzdělání, a určitě i jazyková vybavenost a zkušenosti se spoluprací se zahraničními partnery.“

Mezi sedmnácti novými astronauty Evropské kosmické agentury jsou hned dva piloti gripenu – Švéd Marcus Wandt a právě Aleš Svoboda.

„Rozdělení na ty, kteří dostali ‚full-time contract‘ okamžitě, a zbývajících dvanáct lidí se absolutně neodvíjí od výkonu, který jsme podali, všichni jsme v podstatě na stejné úrovni. Když se z 22 tisíc vybere 17, musíte mít jistotu, že všichni jsou plně kvalifikovaní,“ vysvětluje výběr astronautů a členů záložního týmu.

Pro Svobodu se v tuto chvíli nic nemění, dál zůstává v Česku a bude čekat na svou příležitost. ESA se podílí průměrně na jednom letu do vesmíru za rok.

„Selekce teprve teď skončila, takže zatím není nic pevně naplánováno následujících pět let. Nicméně přímá příprava na kosmický let by přicházela v úvahu až v okamžiku, kdy bych byl přidělen ke konkrétní misi,“ říká držitel doktorátu z letecké a raketové techniky.

Naděje v soukromých projektech

Se stíhačkou může kapitán Svoboda letět rychlostí až 16 kilometrů nad zemí, hranice vesmíru je ale o poznání výš, až ve sto kilometrech. Teď má velkou šanci dostat se i tam a věří, že příležitosti budou i díky soukromým vesmírným projektům.

„Každý astronaut zastává celou škálu rolí a funkcí, ať už jde o start, orbitální manévrování či samotný pobyt v orbitální stanici. Tam se jedná zejména o vědecké experimenty a technickou údržbu agregátů,“ popisuje svou pravděpodobnou roli při vesmírné misi.

Čeká ho také další spolupráce s Evropskou vesmírnou agenturou. Po Vladimíru Remkovi má tak Česko znovu šanci vyslat svého astronauta do vesmíru.