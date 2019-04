Andrew Feustel: K Česku měli vazby i další astronauti, snažím se vás povzbudit k velkým věcem

Vynesl na oběžnou dráhu Země Krtečka, Písně kosmické nebo obrázek měsíční krajiny Petra Ginze, chlapce, jehož život skončil v Osvětimi. Andrew Feustel tak v tradici navázal na své kolegy. Chce tak prý povzbudit zdejší mládež, aby měla velké sny a dělala velké věci. Americký astronaut přiletěl do Česka na pozvání Akademie věd. Rozhovor Praha 13:38 8. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Astronaut Andrew Feustel v rozhovoru pro Český rozhlas | Foto: Marek Kuchařík | Zdroj: Český rozhas

Proslavil jste se tím, že jste do vesmíru vzal zajímavé věci: knížku Písní kosmických, dva krtky a obrázek měsíční krajiny od Petra Ginze. Kolik si toho můžete vzít na palubu vesmírné stanice?

Omezené množství. Vybrali jsme zajímavosti, abychom vaši zemi zapojili do dění a ukázali naše vazby. A nebyl jsem to jenom já. V minulosti to byli i další astronauti, kteří měli vazby k České republice: Jim Lovell, John Blaha, Eugen Cernan. Snažím v tradici pokračovat a povzbudit vás a vaši mládež k velkým snům a velkým věcem.

Navázal bych na vaši zmínku, že na vesmírné stanici je málo místa, a přitom jste tam strávil dlouhou dobu. Jak to tam funguje? Máte pracovní dobu a volný čas jako na Zemi?

Volný čas máme hlavně okolo jídel a pak i několik hodin před večerkou, než zhasneme a jde se do postele. Mnozí si tou dobou vyřizují administrativu, píšou e-maily, telefonují rodině a přátelům. O víkendu máme volno, které můžeme věnovat vlastním aktivitám. Fotografujeme třeba Zemi nebo se díváme na filmy. Máme tedy trochu času na oddech, ale na vesmírné stanici se pracuje od pondělka do soboty. A naplno.

Jaké úkoly a experimenty jste dělal na ISS?

Výzkum na vesmírné stanici se dělí na šest základních oblastí – technologie, vědy o Zemi, biologie (včetně biotechnologií), fyziku, lidské tělo a nakonec pedagogiku. Tak, jako jsme obsluha kosmické lodi, tak jednotlivé experimenty také hlavně obsluhujeme.

Nemusíme nutně navrhovat pokusy, které se v kosmu odehrávají. Většina z nás je tam proto, abychom zajistili, že výzkumné vybavení i infrastruktura stanice fungují tak, aby mohl probíhat výzkum ve vesmíru.

Jedním ze živých experimentů na ISS je lidský organismus. Vnímal jste, že se s vaším tělem ve vesmíru něco děje?

Rozhodně jsme si uvědomovali působení vesmírného prostředí, když jsme ve vesmíru byli, i potom, co jsme se vrátili. Ať už to je nepohodlí v zádech, změny zrakového vnímání, změny hmotnosti nebo úbytek svalové hmoty. Všichni jsme to různou měrou zažili. Doufáme, že najdeme protiopatření, kterými bychom vyvážili negativní stránky tak, aby naše tělo normálně fungovalo i poté, co se vrátíme do pozemského prostředí.

Zažil jste něco jako raketovou pásmovou nemoc?

Skutečně se musíte po návratu dávat dohromady. Několik dní po přistání jste velmi nestabilní, máte potíže koordinovat pohyby při chůzi a chce to trochu cvičení a fyzioterapie, abychom byli schopni se zase hýbat, jak jsme zvyklí.

Teď jste tedy na Zemi a momentálně popularizujete objevování vesmíru. Myslíte si, že se ještě někdy do vesmíru podíváte?

Doufám, že když jsem veden jako aktivní astronaut, mohu letět do vesmíru zase. Jestli se mi ta příležitost naskytne, vezmu s sebou zase něco z Česka.

Na sociálních sítích mě najdete jako @astro_feustel a můžete sledovat také Indiru Feustel, to je moje manželka, která má vztah k tomuto národu. Můžete nás sledovat na naší cestě po republice a dozvědět se víc o vesmíru a jeho objevování.