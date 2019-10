NASA představila nové skafandry. Na pohled stále stejný oblek bude plný technologických vychytávek

Americká NASA tento týden představila koncept nového skafandru pro lunární misi v příští dekádě. Na první pohled žádná revoluce nenastane. Bude pořád bílý a veliký. Obrovské změny se ale uskuteční uvnitř. Budou plné nejmodernější technologie a kosmonautům budou ušité daleko víc na míru. I díky použití 3D skenů jejich těl. Washington 15:28 13. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Takto by měl vypadat podle představ NASA nový skafandr xEMU | Zdroj: NASA / JPL

Když před půl stoletím pronesl Neil Armstrong svou památnou větu a vstoupil jako první člověk na měsíční povrch, měl na sobě skafandr A7L. Masivní bílý oblek s integrovaným batohem a kulatou helmou.

Co se týče módy, moc se toho u NASA za těch padesát let nestalo. Obrovský pokrok ale vědci a inženýři udělali ve funkčnosti.

Podle publicisty a popularizátora kosmonautiky Dušana Majera se skafandry z dob Apolla 11 nedají s novinkou nazvanou xEMU rovnat.

„Stačí se jenom podívat na to, jak se kosmonauti v rámci programu Apollo pohybovali po místě, jak tam poskakovali jako králíci a občas i spadli. Ten skafandr nebyl tak pohyblivý a neměl tolik kloubů. V tuhle chvíli to bude mnohem pohodlnější, jednak na nošení a zároveň to bude respektovat i ty mechanismy lidského pohybu,“ vysvětluje Majer pro Radiožurnál.

Komerční použití skafandrů

Nové těžké skafandry se budou mimo jiné daleko lépe vyrovnávat s malými ostrými částicemi, které jsou v obsažené v měsíčním prachu. A i to, že jsou stejně velké jako před půl stoletím, má své opodstatnění.

Do těla skafandru se vejde daleko víc technologie. Takže například systémy podpory života můžou být zdvojené. To znamená daleko vyšší bezpečnost i možnost delšího pobytu v otevřeném kosmu či povrchu cizích těles. Možná největší výhodou xEMU pak bude variabilita.

„Má být schopen vylepšovat své jádro na základě toho, jak bude technologie postupovat. Nebo také bude možné ušít tu konfiguraci přesně na ty podmínky, které bude vyžadovat konkrétní mise. Ať už se to týká systémů podpory života, nebo okolního prostředí,“ líčí publicista.

NASA plánuje využít skafandr v rámci mise Artemis, která by měla dostat americké astronautky a astronauty na měsíc v roce 2024. xEMU ale půjde upravit i pro pobyt ve vyšší marsovské gravitaci nebo naopak k opravám lodí v otevřeném kosmu. NASA se navíc netají tím, že skafandr nemusí používat jen ona. Skafandry plánuje prodávat.

„NASA nabídne tento osvědčený skafandr, který vyvinula, třeba soukromým firmám, které chtějí létat do vesmíru, nebo jiným kosmickým agenturám. A tito zájemci budou, za pronájem té technologie platit,“ předestírá Dušan Majer.

Nové vesmírné obleky se zatím testují na zemi. Do kosmu, na Mezinárodní kosmickou stanici, by se měly poprvé podívat za 4 roky.