Letový manuál z vesmírné mise Apollo 11 by se mohl stát nejdražší vydraženou vytištěnou knihou

Milovníci vesmíru a sběratelé, zbystřete. Do aukce totiž příští týden půjde jeden z artefaktů vesmírného cestování, letecký manuál z paluby Apolla 11. Pokud si ale složku plnou papírů chcete koupit, tak začněte šetřit. Dokumenty s letovými instrukcemi, kontrolními seznamy a zápisy z letu by se mohly vydražit až za devět milionů dolarů (přes 200 milionů korun). New York 9:05 12. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letecký manuál z paluby Apolla 11 | Foto: Lucas Jackson | Zdroj: Reuters

Letový manuál je zajímavý tím, že tato hromádka papírů urazila milion a půl dlouhou trasu k měsíci a zpátky a také je cestou poznamenaná. Stránky s instrukcemi jsou hustě popsány poznámkami prvních dvou mužů, kteří se kdy dostali na povrch Měsíce, Neila Armstronga a Buzze Aldrina.

Zlatá tečka na obloze. ‚Největší zážitek mého života,‘ vzpomíná novinář Karel Pacner na start Apolla 11 Číst článek

I přesto, že je manuál vytištěný na různé druhy papíru, jedna stránka je obráceně a další obsahují ruční úpravy zavedené jen několik dní před startem Apolla, stane se podle aukčního domu Christie's nejspíš jednou z nejdražších tištěných knih na světě.

Manuál ale není to jediné, co jde do dražby. Předmětů budou téměř dvě stovky. Sběratelé vesmírných artefaktů si budou moci koupit třeba americkou vlajku, která byla na palubě Apolla 10, které Měsíc jen několikrát obletělo.

Do aukce míří ale také sluneční clona z Apolla 13 nebo štětec, který posádka Apolla 14 používala k čištění objektivu foťáku. Ten by mohl podle odhadů kupce stát asi čtyři miliony korun. Zdaleka nejdražší ale bude právě onen letový manuál.