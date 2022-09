Program Artemis: Návrat člověka na Měsíc, zbudování stanice Gateway, hledání vody a mnohem víc

„Mise pojmenovaná Artemis 1 má za úkol otestovat, zda jsou všechny systémy kosmické lodi Orion, rakety SLS i pozemního vybavení a dalších souvisejících systémů připraveny na to, aby se díky těmto technologiím dostali lidé zpátky k Měsíci,“ uvádí expert.

Americký program Artemis má za cíl do roku 2025 vrátit na měsíční povrch lidskou stopu. Leonardo Plus moderuje Ondřej Novák

Další mise Artemis 2 je plánována na rok 2024 a bude už s lidmi na palubě. „Artemis 1 je ještě bezpilotní, ale už za dva roky po ní bude mít let čtyřčlennou posádku, tři Američany a jednoho Kanaďana.“

Ale ani první měsíční mise rozhodně neletí s prázdnou. „Na palubě bude mimo jiné 10 nanosatelitů. Tyto cubesaty se nacházejí mezi kosmickou lodí Orion a horním stupněm rakety ICPS a tvoří tzv. sekundární náklad, zatímco primárním je samotný Orion.“

„Inženýři se rozhodli, že když už k Měsíci posíláme poměrně silnou raketu, tak by bylo vhodné této vzácné příležitosti využít a vzít s sebou malé družce, tedy zmíněné cubesaty.“

„Tento program není nějakou kratochvílí, ale projektem na dekády, podle ochoty financovat ho i nadále.“ Dušan Majer

Tyto nanosatelity, kostky o hraně 10 cm, se skládají z unifikovaných modulů a je možné je spojovat do větších celků. „Některé z nich budou studovat kosmické počasí, další má třeba za úkol fotit horní stupeň ICPS, další cubesat se vydá mimo gravitační pole Země a zkusí nafotit planetku.“

Mezi další úlohy, které nanosatelity budou provádět, je snímkování Měsíce nebo hledaní vody na jeho povrchu v okolí jižního pólu, což je důležité pro další výpravy v programu Artemis.

Lunární stanice na oběžné dráze Měsíce

Po pilotované misi Artemis 2 bude následovat třetí, při které lidé opět vstoupí přímo na povrch Měsíce. „Počítá se dále s misí Artemis 4, ta by ale na povrchu našeho souputníka přistávat neměla.“

„Jejím úkolem by mělo být dopravení mezinárodního obytného modulu, lunární stanice Gateway, která vyroste na oběžné dráze Měsíce a právě kosmické lodě Orion na ni mají vozit posádku a jiné náklady.“

Je tedy zřejmé, že program Artemis a kosmická stanice Gateway spolu úzce souvisí. „Zatím to vypadá, že by následující mise Artemis 5 mohla opět přistát na povrchu Měsíce a kosmonauti by už přestoupili přes Gateway.“

„Už teď jsou uzavřeny další smlouvy, především pro výrobu hardware, jehož výroba trvá hodně dlouho až pro mise Artemis 15, takže rozhodně tento program není nějakou kratochvílí, ale projektem na dekády, podle ochoty financovat ho i nadále,“ uzavírá Dušan Majer.

S jakými problémy se právě potýká lidské úsilí o návrat na Měsíc? Jak je zapojena do měsíčních misí společnost SpaceX? Co zatím víme o posádkách lodí mířící k našemu satelitu?