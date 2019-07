Zemi těsně minul asteroid, vědci o něm až do poslední chvíle nevěděli. Dostal jméno 2019 OK

Zemi ve čtvrtek těsně minul asteroid, kolem planety proletěl ve vzdálenosti kolem 70 000 kilometrů. Kus skály měřil podle vědců mezi 57 a 130 metry a jde o jeden z největších asteroidů, který se tak blízko k Zemi dostal. O tom, že bude Zemi míjet, se přitom vědci dozvěděli až na poslední chvíli. Praha 19:50 26. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Asteroid se dostal k Zemi na vzdálenost zhruba 70 000 kilometrů (ilustrační foto). | Zdroj: Profimedia

Asteroid, který dostal jméno 2019 OK, nepatřil mezi ty, které vědci monitorují, a všechny proto jeho průlet překvapil. „Bylo to, jakoby se objevil z ničeho nic,“ řekl pro americký deník The Washington Post Michael Brown, melbournský astronom.

Drtivý dopad? ‚Víme jen o pětině asteroidů schopných zničit Evropu,‘ říkají planetární obránci z Česka Číst článek

Jedním z důvodů, proč vědci asteroid nezaznamenali, byla i trajektorie jeho pohybu, píše Česká televize. Asteroid letěl přímo od Slunce a ze Země tak bylo těžké ho rozeznat. Přesná dráha letu asteroidu byla potvrzena až několik hodin před jeho průletem.

Dalším faktorem, který přispěl k pozdnímu odhalení, byla rychlost jeho letu. Podle vědců, které cituje The Washington Post, letěl rychlostí 24 kilometrů za sekundu.

Při svém průletu se asteroid k Zemi přiblížil až na vzdálenost kolem 70 000 kilometrů, což Alan Duffy z Královského institutu v Austrálii označil za „nepříjemně blízko“. Měsíc je od Země vzdálen asi 380 000 kilometrů, asteroid se tak dostal na pětinovou vzdálenost.

Podle vědců je incident jenom poslední připomínkou toho, jaké nebezpečí asteroidy představují a jak málo toho o vesmíru víme.

Naposledy Zemi zasáhl asteroid podobné velikosti jako 2019 OK zhruba před sto lety, tehdy se zřítil do lesů na Sibiři. V roce 2013 do oblasti kolem ruského Čeljabinsku dopadl asteroid velký dvacet metrů. Energie, kterou při nárazu uvolnil, byla třicetkrát větší než po výbuchu atomové bomby nad Hirošimou v roce 1945.