Praha vyfocená z vesmíru. Astronaut Feustel pořídil obrázek hlavního města z oběžné dráhy

Jak vypadá Praha z výšky přesahující 400 kilometrů, ukazuje fotografie z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), kterou ve středu zveřejnili organizátoři projektu Do kosmu s Krtkem 2018. Pořídil ji americký astronaut s vazbami na Česko Andrew Feustel, který nyní pobývá na ISS a vzal s sebou také postavičku Krtka z pohádek Zdeňka Milera. Praha 22:52 6. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký astronaut Andrew Feustel | Zdroj: NASA

Podle Pavla Suchana, mluvčího Astronomického ústavu, měl původně Feustel Česko a Prahu vyfotit ve chvíli, kdy lidé „svítili Krtkovi na cestu“. Bylo to 24. a 25. května večer, kdy ISS prolétala nad Evropou tak, že měla být z Česka dobře viditelná.

Astronomové tehdy vyzvali zájemce o vesmír, hlavně ty malé, aby ISS sledovali, případně rozsvítili baterku nebo jiné světlo. Počasí pozorování nepřálo, navíc ISS byla vůči Zemi a Slunci nakloněná tak, že na Česko měli astronauti jen omezený výhled.

Feustel proto vyfotil Prahu při vhodnější příležitosti. „Stanice se v okamžiku fotografování pohybovala rychlostí osm kilometrů za sekundu ve směru od západu na východ," uvedl Suchan v tiskové zprávě.

Andrew si dá po návratu z vesmíru svíčkovou a české pivo, říká manželka amerického astronauta Číst článek

Lidé, kteří ISS pozorovali ze Země, vyfotili se u toho a zaslali fotky organizátorům projektu, se nyní mohou těšit na to, že se jejich snímky dostanou do kosmu. Pořadatelé totiž vyberou ty nejhezčí a pošlou je Feustelovi na palubu ISS. „Jejich autoři obdrží drobné upomínkové předměty a především certifikát o tom, že jejich fotografie byla až ve vesmíru,“ uvedl Suchan.

Zájemci o vesmír a život na ISS se také mohou Feustela zeptat na podrobnosti z jeho mise nebo na to, jak se má „český astronaut“ Krteček. Dotazy mohou zasílat na facebook projektu nebo e-mail, který najdou na webu. Feustel je připravený na ně odpovědět, a dokonce vybere nejzajímavější otázku, za kterou tazatel dostane malý dárek.

Feustel na ISS zůstane do podzimu, teď je velitelem stanice. S Českem je spojen přes svou manželku Indiru, jejíž matka pochází z České republiky. V minulosti už s sebou do vesmíru postavičku Krtka vzal, a to při letu v raketoplánu Endeavour v roce 2011.