Astronom: Můžeme se těšit na dlouhé úplné zatmění Měsíce. Bude celý ve stínu Země hodinu a 22 minut
V neděli 7. září večer nás čeká možnost pozorování poměrně dlouhého úplného zatmění Měsíce. „Budeme se moct kochat Měsícem, jak bude pomaličku stoupat nahoru. Bude ale poměrně složité jej nejdříve nalézt, protože bude vycházet,“ popisuje Martin Cholasta z Hvězdárny a planetária v Hradci Králové.
Jak jste si užil léto? Vyjedete si také občas za město někam na louku a romanticky pozorujete hvězdy?
Ano, čím jsem starší, tím raději to dělám. Bez přístrojů, jen se prostě kochat pohledem na nebe. Noční nebe je úžasné.
00:00 / 00:00
Ing. Martin Cholasta: pozorování zatmění Měsíce a další novinky na Hvězdárně a Planetáriu v Hradci Králové
Viděl jste nějakou padající hvězdu?
Naštěstí ne. Byl to vždy jenom meteor.
Prý si přitom máme něco přát.
Z mých zkušeností je to zbytečné. Snažil jsem se vždy si něco přát a nic z toho nevyšlo.
V srpnu se také objevila na obloze konjunkce Jupitera s Venuší. A byl tam i Měsíc.
Ano, on tam procházel i Měsíc, takže to je velký zážitek. Mimochodem, já o tom rád vyprávím, protože pravděpodobně velmi blízká konjunkce Jupitera s Venuší byla i Betlémskou hvězdou.
„Ve 20 hodin a 11 minut se severní část Měsíce přiblíží k centru stínu Země a bude tak ještě více tmavší. To bude velký zážitek.“Martin Cholasta, Hvězdárna a planetárium Hradec Králové
Bylo to opravdu velmi magické. Každý den jsem chodil do rozhlasu kolem čtvrté hodiny ráno a bylo krásně vidět, jak se nejdříve dvě planety na obloze k sobě přibližovaly, pak byly nejblíže a následně se zase vzdalovaly.
Vidíte, jak to funguje na obloze. V současné době už Venuše prochází souhvězdím Raka, už jsou ty planety od sebe daleko, a procházela přes otevřenou hvězdokupu Jesličky. Když jste ve tmě, můžete vidět mlhavý obláček, takže to byl také pěkný zážitek. Teď je jen kousek od toho daleko, takže pořád třeba s triedrem je to krásné podívání po ránu.
Zatmění měsíce
A teď se zaměříme na zatmění Měsíce.
Ano, jak vždy říkám, z vesmíru jsme naplánovali zatmění. To bude v neděli 7. září a vychází to moc hezky, protože při východu Měsíce, což bude těsně před 19:30 hodinou, už on vstoupí do úplné fáze zatmění. Bude celý zakryt nebo tedy bude ve stínu Země. My se pak můžeme kochat Měsícem, jak bude pomaličku stoupat nahoru. Bude poměrně složité jej nejdříve nalézt, protože bude vycházet. Budeme ho muset u obzoru poměrně docela dost usilovně hledat.
O to to bude zajímavější.
Ano, přesně tak. Jde o to, jak bude atmosféra zaprášená, tak podle toho bude jasnější nebo hodně tmavý. Vždy bude lehce do červena až do červenohněda, to způsobuje naše atmosféra. A ve fázi úplného zatmění bude hodinu a 22 minut. Takže si to užijeme. Jenom ještě takový tip, ve 20 hodin a 11 minut se jeho severní část přiblíží k centru stínu Země a severní část Měsíce tak bude ještě více tmavší. To bude velký zážitek. A pak se budeme kochat, řekněme, od deváté hodiny do desáté hodiny, jak postupně bude Měsíc opouštět stín Země. Teprve od desáté do jedenácté hodiny večer půjde onou částí, které se říká polostín. Ale to už je špatně vidět pouhým okem.
„Dokonce i meteorologové budou spolupracovat, neměly by být žádné mraky. A pozorování bude zpestřeno i tím, že kousek od Měsíce bude Saturn.“Martin Cholasta, Hvězdárna a planetárium Hradec Králové
Krásně jste to naplánovali.
Dokonce i meteorologové asi budou spolupracovat, takže budeme mít jasno. Neměly by být žádné mraky. A pozorování bude zpestřeno i tím, že kousek od Měsíce bude Saturn. A dalekohledem kousek od Saturnu je i planeta Neptun. Bude tedy na co koukat.
Můžeme připomenout, co se vlastně děje při takovém zatmění Měsíce?
Při zatmění prostě Měsíc vstoupí do stínu Země a na rozdíl od Slunce tím stínem prochází velmi dlouho. Nejdelší zatmění Slunce trvá zhruba 7,5 minuty. Ale nejdelší zatmění Měsíce je hodinu a 47 minut. A my zrovna letos budeme mít poměrně dlouhé zatmění, hodinu a 22 minut. My budeme hvězdárnu otevírat v 19:00 a těsně před půl osmou bude Měsíc vycházet. V 19:30 by měl vstoupit do celého stínu.
Podzimní a zimní obloha
Co dalšího nám chystá podzimní, ale částečně už i zimní obloha?
Bude to poměrně zajímavé, protože 19. září bude konjunkce Venuše s Měsícem. Ta bude zajímavá tím, že se ráno můžeme pokochat tenoučkým srpečkem Měsíce u Venuše, ale během dne se budou k sobě přibližovat natolik, že ve čtvrt na tři odpoledne bude i zákryt Venuše Měsícem. Když si ji budete během dne hlídat, ona je totiž pozorovatelná i na denní obloze pouhým okem, tak pak triedrem můžete ve 14:15 vidět, jak nám na chvilku zmizí za srpkem Měsíce. To bude zajímavé.
Astronom: Kontakt se vzdáleným vesmírem potřebujeme. Obloha bude viditelná čím dál míň
Číst článek
A určitě bych neměl opomenout letošní Geminidy, ty budou z 13. na 14. prosince. Jsou pomalé a barevné, takže přírodní ohňostroj. Nechci to zakřiknout, ale vypadá to, že na konci října, přesně 21. října, by měla být největší jasnost komety, která má označení P/2025 a 6 Lemon. Když to vyjde, tak by měla být pozorovatelná pouhým okem. Ale znáte to, u komety to není jisté. Měla by být na večerní obloze v souhvězdí Pastýře. Takže se máme na co těšit.
Na závěr chci poblahopřát, protože Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové slaví v tomto roce své sedmdesátiny.
Ano, 27. listopadu máme 70 let od otevření. Na to výročí připravujeme minimálně zajímavou přednášku. A bude také Noc vědců, teď 26. září. Letos na téma bohatství. Budeme mít bohatství myšlenek a nápadů, ale také budeme vysvětlovat, kde se bere ve vesmíru zlato. Protože tam se samozřejmě nerýžuje, ale musí se srazit dvě neutronové hvězdy.