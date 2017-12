Astronomové žádají o pomoc s hledáním úlomků vzácného bolidu. Dopadl do Českých Budějovic

Astronomický ústav Akademie věd vyzval veřejnost, ať mu pomůže s hledáním bolidu, který spadl minulou neděli na jih Čech. Kdo se chce zapojit do hledání dvou úlomků meteoritu, měl by hledat v Českých Budějovicích. Asi kilový kousek spadl do oblasti sídliště Máj a Na Zavadilce. Druhý úlomek, asi čtvrtkilový, je někde v jižní části přírodní rezervace Vrbenské rybníky. České Budějovice 9:01 11. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Meteorit (ilustrační foto) | Zdroj: Wikimedia

Když by někdo spadlý meteorit našel, tak má kontaktovat informovat pracovníky Astronomického ústavu Akademie věd. „Meteorit by měl být na povrchu sametově železný nebo černohnědý. Měl by být výrazně těžší než obvyklá hornina,“ říká pro Radiožurnál Pavel Spurný z Oddělení meziplanetární hmoty, který dodává i popis.

Další menší kusy se mohou nacházet u obcí Úsilné a Libníč. Vědci podle Spurného musí případné nálezy posoudit. Jinak jsou bezcenné.

V Česku není zaznamenaných ani 30 případů padajících meteoritů. Před třemi lety lidé hledali velmi jasný bolid na Žďársku. Loni 17. května dopadl 134 gramů velký kousek nedaleko Hradce Králové.

Asi nejtěžší byl meteorit z jihočeských Bohumilic nalezení v září 1829, který vážil přes 50 kilogramů. Oproti minulosti je dnes hledání jednodušší, protože dráhu dopadu sledují takzvané bolidové kamery.