Odráží sluneční světlo a ruší signál. Satelity podle astronomů ohrožují výzkum vesmíru

Družice, které od příštího týdne začne společnost SpaceX posílat na oběžnou dráhu, podle vědců ovlivní obraz noční oblohy. Informuje o tom BBC. Dosud vyslané satelity totiž vydávají jasné a oslnivé světlo. Astronomové se obávají, že budoucí obrovská soustava satelitů může zakrývat obraz viditelný optickými dalekohledy a narušovat astronomická pozorování. Mys Canaveral (USA) 17:53 27. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Satelity jsou i příjemci radiových vln | Zdroj: NASA

„Tyto satelity mají velikost stolu, ale jsou reflexivní a jejich panely odrážejí mnoho slunečního světla. To znamená, že je uvidíme na fotografiích, které pořídíme teleskopem,“ řekla pro BBC astronomka z Královské observatoře v Greenwitch Dhara Patelová.

Blízké hvězdě Betelgeuse může hrozit exploze, myslí si vědci. Zemi by ovlivnila za 200 tisíc let Číst článek

SpaceX proto chce vyzkoušet experimentální nátěr, který bude tlumit odrazivost světla.

Od příštího týdne začne společnost SpaceX vysílat do vesmíru každých pár týdnů skupiny šedesáti satelitů soustavy Starlink, které mají poskytovat připojení k internetu. Do konce příštího roku by tak mohlo být ve vesmíru o 1500 družic víc.

Své satelity chtějí do vesmíru vyslat i jiné společnosti, jako například Amazon. V současné době létá kolem Země 2200 aktivních satelitů.

Rušení signálu

Satelity nevysílají jen silné světlo, ale jsou i příjemci radiových vln. Mohou proto rušit signály, které astronomové používají. Vědci tak nemusí odhalit, co se nachází za satelity - například nebezpečný asteroid.

Mohou ale také mít problémy s výzkumem nejvzdálenějších míst ve vesmíru.

Vysílané satelity umožňují připojení k vysokorychlostnímu bezdrátovému internetu. Čím více satelitů na oběžné dráze bude, tím bude datová síť přístupnější i na odlehlých místech na Zemi.

SpaceX chce vyzkoušet experimentální nátěr (ilustrační foto) | Foto: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration | Zdroj: Wikimedia Commons | CC0 Public domain,©