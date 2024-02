Astronomové poprvé našli vodu na povrchu asteroidů. Pokračují s výzkumem pomocí Webbova teleskopu

Na povrchu asteroidů byly poprvé detekovány molekuly vody, což dokazuje, že asteroidy, což jsou pozůstatky po vzniku naší sluneční soustavy, nejsou jen vyschlými vesmírnými kameny. Může to také podpořit jednu z teorií, ve kterou věří někteří astronomové. Ti se domnívají, že nárazy asteroidů do naší planety mohly způsobit to, že se k nám v raných fázích Země dostalo několik základních prvků či voda, uvádí CNN. Washington 19:57 21. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Astronomové detekovali molekuly vody na planetkách Iris a Massalii (ilustrační foto) | Foto: NASA

Důkazy vlhkosti na dvou asteroidech byly už dříve objeveny při použití jiného teleskopu. Vědci si však nebyli jisti, zda hydrataci způsobila voda nebo jiná molekulární sloučenina, například hydroxyl, uvedla hlavní vedoucí studie Anicia Arredondová.

Nově objevený kvasar je jako 500 bilionů Sluncí. Podle vědců jde o nejrychleji rostoucí známou černou díru Číst článek

Astronomové získali výsledky výzkumu pomocí teleskopu, který se jmenuje Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, zkráceně nazývaného SOFIA. Přístroj FORCAST (Faint Object infraRed Camera for the SOFIA Telescope) umožnil astronomům detekovat molekuly vody na planetkách Iris a Massalii, které jsou od Slunce vzdáleny více než 223 milionů kilometrů. Výsledky výzkumu byly zveřejněny v časopise The Planetary Science Journal.

„Naše nová pozorování pomocí SOFIA definitivně řekla, že to, co viděli, byla skutečně voda,“ řekla hlavní vedoucí studie Anicia Arredondová pro CNN. „Tyto objekty však patří do třídy S asteroidů, což znamená, že jsou tvořeny převážně křemičitany, a až do výsledků doktorky McAdamové se předpokládalo, že jsou zcela suché.“

SwRI scientists detect water on asteroids Iris and Massalia using SOFIA data, shedding light on solar system water distribution and Earth's water origins. Dr. Anicia Arredondo plans further exploration with NASA's James Webb Space Telescope. pic.twitter.com/hp3g5YNhgU — Interesting Engineering (@IntEngineering) February 14, 2024

„Opravdu jsme nečekali, že na těchto asteroidech bohatých na křemičitany najdeme vodu,“ řekla Arredondová. „Většinou, když mluvíme o hydrataci na asteroidech, máme na mysli asteroidy bohatší na uhlík, jako je například asteroid Bennu, ke kterému se vydala mise NASA OSIRIS-REx. Nyní tedy chci hledat trendy mezi množstvím hydratace a složením. Chci vědět, zda mají asteroidy bohaté na uhlík výrazně více vody než asteroidy bohaté na křemičitany, nebo zda mají podobné množství.“

Vědce nález inspiroval k tomu pokračovat v dalším výzkumu a pokusili se hledat vodu na dalších dvou planetkách pomocí sondy SOFIA, ale detekce byla příliš slabá. Proto nyní tým využívá vesmírný teleskop Jamese Webba, aby se zaměřil na jiné asteroidy a hledal na nich stopy vody.

Příběh bolidu nad Německem pokračuje. Podle úlomků by se mohlo jednat o velmi vzácný kousek Číst článek

„Webbův teleskop je mnohem větší než teleskop SOFIA, takže může shromažďovat data ve vyšší kvalitě a může shromáždit data o více asteroidech za kratší dobu,“ řekla Arredondová. „Doufám, že pomocí něj budu moci pozorovat mnoho různých asteroidů a hledat na nich tyto znaky vody a doufám, že se mi podaří provést inventuru vody v pásu asteroidů.“

„Když se formovala Sluneční soustava, vznikaly různé materiály v závislosti na jejich vzdálenosti od Slunce, protože materiál vzdálenější od Slunce se ochlazoval rychleji než materiál blíže ke Slunci, proto jsou vnitřní planety jako Země a Mars tvořeny horninami a vnější planety jako Neptun a Uran jsou tvořeny ledem a plynem,“ vysvětluje Arredondová hlavní poznatky o Sluneční soustavě.

Astronomové stále nemají dostatek informací o rozložení vody ve Sluneční soustavě, k tomu a k odhalení složení různých typů asteroidů by jim teď měl pomoct právě Webbův teleskop.