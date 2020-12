Před Vánoci vyjde na obloze betlémská hvězda. Mimořádný úkaz se objeví poprvé po téměř 400 letech

V pondělí odpoledne, tedy tři dny před Vánoci, vyjde na obloze takzvaná betlémská hvězda. Astronomický úkaz, při kterém se k sobě těsně přiblíží planety Saturn a Jupiter, nastane po téměř čtyřech stoletích. Podobnou podívanou zažijí lidé znovu až v roce 2080. Praha 11:14 21. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Astronomický úkaz, při kterém se k sobě těsně přiblíží planety Saturn a Jupiter, nastane po téměř čtyřech stoletích | Foto: David Wallace/The Republic/Imagn Content Services, LLC | Zdroj: Reuters

Zážitek to bude podle astronomů mimořádný. Ze Země bude uskupení Saturnu a Jupiteru vypadat jako jediný protáhlý bod jasného světla. Planety se k sobě přiblíží natolik, že budou pozorovatelné pouhým okem.

Před Vánoci vyjde na obloze Betlémská hvězda. Téma pro Annu Horáčkovou

Planety se na obloze objeví okolo 16.30 až 17.00, kdy k sobě budou nejblíže.

„V létě byly na obloze vidět dvě planety – Jupiter a Saturn. Postupně v průběhu léta a podzimu se k sobě neustále přibližovaly. Teď už se přiblížily tak rekordně, že nastává to, čemu říkáme konjunkce. Zkusme si představit Měsíc, který svítí celý v tom svém kotouči, a jedna pětina bude vzdálenost těchto dvou planet,“ popisuje pro Radiožurnál mluvčí Astronomického ústavu Akademie věd Pavel Suchan.

Ideální podmínky pro pozorování Saturnu a Jupiteru budou na vyvýšeném místě s výhledem nad jihozápadní obzor. Tedy pokud bude hezké počasí. V 19.30 potom planety zapadnou a začnou se znovu vzdalovat.

„Přestože mluvíme o 21. prosinci jako o rekordním přiblížení těchto dvou planet, tak samozřejmě tak, jak bylo vidět přibližování planet v posledních měsících, tak bude vidět i následující dny. Akorát planety budou zapadat čím dál tím dříve a jejich poloha nad obzorem bude čím dál nižší,“ doplňuje Suchan.

Úkazu se říká betlémská hvězda proto, že právě astronomický jev popisovaný jako betlémská hvězda přiměl podle biblické tradice tři mudrce z východu putovat do Betléma, aby se poklonili narozenému Ježíškovi a předali mu dary. Odborníci se shodují v tom, že se jednalo právě o přiblížení Saturnu a Jupiteru.

Jev je výjimečný tím, že nastane symbolicky opět v předvánočním období. Podle královéhradeckého astronoma Jana Veselého si ale lidé často mylně připodobňují betlémskou hvězdu ke kometě.

„Astronomové zkoumali, co by se mohou na obloze udát, aby se to dalo ztotožnit s hvězdou betlémskou. Představa, že hvězdou betlémskou byla kometa, je špatná. Už Johannes Kepler si někdy v 17. století všiml, že těsně před rokem 0 došlo na obloze k takzvané konjunkci Jupitera se Saturnem,“ vysvětloval před časem astronom Veselý ve vysílání Českého rozhlasu.

Historikům se podařilo vypátrat, že záměnu způsobil italský malíř a předchůdce renesančního umění Giotto.

„Někdy kolem roku 1305, když maloval fresky v kapli svatého Františka z Assisi, tak viděl na obloze kometu, která se mu tak zalíbila, že nad scénu s betlémem místo klasické hvězdy, jejíž paprsky žehnají dolů, namaloval kometu,“ upřesnil Veselý.

Další konjunkci Saturnu a Jupiteru uvidí lidé za 60 let, tedy v roce 2080.