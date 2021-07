Bezos si vybral čestného hosta své výpravy. Do vesmíru s ním poletí 82letá průkopnice v letectví

Dvaaosmdesátiletá průkopnice v letectví Wally Funková se za tři týdny stane nejstarším člověkem, který kdy cestoval do vesmíru. Zakladatel společnosti Blue Origin a nejbohatší muž světa Jeff Bezos si ji totiž vybral jako čestného hosta své první výpravy do vesmíru. Informuje o tom agentura AP. Mys Canaveral (USA) 9:19 2. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeff Bezos v kaspli společnosti Blue Origin | Zdroj: Reuters

Bývalá americká pilotka byla první ženou, která se stala vyšetřovatelkou letecké bezpečnosti amerického Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB) a první inspektorkou amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA). Na svém kontě má podle svých slov přes 19 600 letových hodin a naučila více než 3000 lidí pilotovat.

Začátkem 60. let byla nejmladší ze 13 žen, které prošly stejně náročnými testy jako sedm astronautů prvního amerického pilotovaného kosmického programu Mercury. Všichni astronauti byli tehdy muži, soukromě financovaný program pro ženy byl zrušen, a Funková se tak do vesmíru nepodívala.

Raketa New Shepard má odstartovat ze západního Texasu 20. července. Její let má být přelomovým okamžikem v úsilí amerických firem o novou éru komerčních letů do vesmíru. Do kosmu Funková poletí spolu s Bezosem, jeho bratrem Markem a vítězem aukce, který za místo na palubě zaplatil 28 milionů dolarů (603 milionů Kč) a jehož jméno dosud nebylo zveřejněno.

Let potrvá zhruba deset minut. Do dvou minut od startu raketa zrychlí na 3700 kilometrů za hodinu. Stav beztíže má nastat po zhruba třech minutách, než loď vystoupí k hranici vesmíru ve výšce 100 kilometrů. Modul pak znovu vstoupí do zemské atmosféry a přistane, brzděn velkými padáky, v texaské poušti.

Jsi dívka, to dělat nemůžeš

Společnost Blue Origin naposledy loď testovala v polovině dubna. Před návratem na Zemi vystoupila do 105 kilometrů. Zkušební let však zůstal bez posádky, takže raketa New Shepard dosud s lidmi na palubě neletěla.

Funková ve videu, které Bezos zveřejnil na instagramu, neskrývala nadšení z nadcházejícího dobrodružství. „Nikdy mi nic nestálo v cestě,“ poznamenala. „Říkali: ‚jsi dívka, to dělat nemůžeš'. Odpověděla jsem: ‚Víte co, nezáleží na tom, kdo jste. Pořád to můžete dělat, pokud chcete, a já ráda dělám věci, které nikdo předtím nedělal',“ dodala.

„Nikdo nečekal déle,“ uvedl Bezos. „Nastal čas. Vítejte v posádce, Wally. Těšíme se, že s námi 20. července poletíte jako náš čestný host,“ poznamenal.

Ve věku 82 let se Funková stane nejstarším účastníkem vesmírné výpravy. Dosavadním držitelem rekordu byl astronaut John Glenn, který v roce 1962 jako první Američan obletěl zeměkouli a do vesmíru se znovu podíval v roce 1998 ve svých 77 letech na palubě raketoplánu Discovery. Glenn zemřel v roce 2016 ve věku 95 let.