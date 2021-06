Bezose a jeho bratra doprovodí do vesmíru neznámý milionář. Za cestu zaplatil 28 milionů dolarů

Chcete se stát astronautem? Kromě nástupu do jedné z kosmických agentur je tu ještě jedna možnost - začít šetřit. A po neděli víme, že taková šance podívat se do vesmíru vyjde na necelých 600 milionů korun. Za tolik se totiž vydražila letenka firmy Blue Origin, jejíž kapsle vynese člověka na pár minut do vesmíru. Seattle 17:43 13. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šestičlenná posádka modulu New Shepard vyrazí do kosmu už v červenci | Foto: Isaiah J. Downing | Zdroj: Reuters

Vítěz dražby zatím zůstává anonymní. Firma Blue Origin vysloveně uvedla, že jeho jméno zatím nezveřejní. Je však jisté, že peníze mu nechybí, protože za cestu zaplatil necelých 28 milionů dolarů (v přepočtu 580 milionů korun) plus aukční poplatky.

Částečně také víme, s kým poletí. Dalšími pasažéry bude majitel Blue Origin i koncernu Amazonu a nejbohatší člověk planety Jeff Bezos se svým bratrem. Do modulu ve tvaru iglú se ale vejde šest lidí - kdo další se ke zmíněným přidá, však ještě firma neupřesnila.

Co se o neznámém výherci dále ví, že je fyzicky ve formě, váží pod 100 kilogramů, měří pod 193 centimetrů a je schopen během minuty a půl vylézt sedm pater schodů - to jsou totiž podmínky pro cestu, které firma pro cestu nastavila.

Tři minuty v kosmu

Celý zážitek začne výletem do Texasu, odkud se 20. července odlétá. Samotný let bude ale poměrně krátký, potrvá deset až jedenáct minut a bude jej řídit počítač.

Raketa Blue Origin s názvem New Shepard se krátce dostane nad tzv. Karmánovu hranici, přibližně 100 kilometrů nad povrch moře, kde podle vědců začíná vesmír. Během cesty zažijí cestující asi tři minuty stavu beztíže, kdy se budou moct odepnout ze sedaček a užít si volný prostor. Poté bude následovat návrat zpět na povrch.

Firma směrem k oběžné dráze vyšle své stroje pošestnácté, ale poprvé s lidmi na palubě. Majitel Blue Origin Jeff Bezos, který u tohoto milníku nebude chybět, ročně do společnosti investuje asi 21 miliard korun.

Komerční provoz

S vesmírnou turistikou se v poslední době doslova roztrhl pytel. Jeffa Bezose chce v cestě do vesmíru předstihnout majitel Virgin Galactic Richard Branson - jeho Virgin VSS Unity by mohla mít testovací let s ním na palubě už 4. července.

V tomto případě však nejde o komerční provoz. Ten se naopak určitě chystá spustit firma SpaceX Elona Muska, a to možná také ještě letos. Nabídnout by mohla tři dny na oběžné dráze za zhruba dvojnásobnou cenu, než se vydražil let s Blue Origin. SpaceX má navíc již zkušenosti s dopravou astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici v modulu Crew Dragon - právě v něm by se měli vybraní svést i na oběžnou dráhu.

Ačkoli ještě nejsou letenky oficiálně a volně k prodeji, o zájemce nejspíš nebude nouze. Jen v aukci Blue Origin se v jednu chvíli přeplácelo o tři minuty v kosmu až dvacet zájemců.