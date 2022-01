Opavští astrofyzikové možná našli důkaz existence ‚červí díry‘, zkratky do velmi vzdálených částí vesmíru

Černé díry patří ve vesmíru k tomu nejpodivnějšímu, co se zatím podařilo prozkoumat. Mají tak silnou gravitaci, že pohlcují i světlo. Ještě bizarnější jsou ale takzvané „červí díry“ předpovězené zatím jenom teoreticky. Můžeme si je představit jako tunely do jiných galaxií. Na stopě důkazu existence červích děr jsou vědci ze Slezské univerzity v Opavě. Opava 9:21 24. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vzdálená galaxie ve vesmíru (Ilustrační foto) | Foto: NASA

„Toto je obrázek, který reprezentuje srovnání, kde jsme původně předpokládali supermasivní černé díry,“ vysvětluje Zdeněk Stuchlík, ředitel Fyzikálního ústavu na Slezské univerzitě.

Ředitel Fyzikálního ústavu ukazuje změť čar a křivek. Jsou to výsledky rentgenového záření zachyceného družicemi, které mělo vycházet z okolí obřích černých děr. Jenže tady selhaly úplně všechny výpočty a předpoklady. Takže bylo nutné zjistit, proč to nefunguje.

„Napadlo nás, že jednou z těch cest by mohlo být, že zaměníme předpoklad černé díry předpokladem červí díry. Kupodivu to vyšlo,“ říká pro Český rozhlas Ostrava Stuchlík.

Je to zatím jenom první indicie, teprve první náznak důkazu, že červí díry opravdu existují a zkratky prostorem i časem, hvězdné brány, nemusí být jenom fantazií.

Na výzkumu spolupracuje také Jaroslav Vrba. Tajemství odhaluje záření z takzvaných akrečních disků.

„Ta částice je na nějaké kruhové orbitě, ale částečně se na ní vrtí. To vrtění jsme schopni pozorovat v rentgenovém záření, ten náš test je spíš ukázkou, že to je možné, ne že to opravdu existuje,“ popisuje Jaroslav Vrba.

‚Stabilizovaná černá díra‘

Červí díru můžeme podle dosavadních zjištění popsat jako stabilizovanou černou díru, kdy zůstane zachované ono průchozí hrdlo mezi dvěma světy.

Vědci z Fyzikálního ústavu ve výzkumu pokračují. Snaží se zjistit třeba to, jak by vypadaly astrofyzikální jevy na opačné straně červí díry.

„Ukazuje se, že tam jsou velké rozdíly, které by v principu mohly být dokonce detekovatelné současnými observačními zařízeními. Právě, že teď už se takřka k horizontu černé díry nebo k hvězdné bráně, případně červí díře, podívat můžeme. To je ten Event Horizon Telescope - slavný obrázek, kdy vidíte zářící obruč a uvnitř je temno,“ říká Zdeněk Stuchlík.

„To temno znamená, že je tam černá díra. Kdyby ale v té oblasti, kde je původně temno se něco objevilo, pak by to mohla být červí díra,“ dodává.