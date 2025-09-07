Česko v neděli čeká po šesti letech úplné zatmění Měsíce. Další bude až v roce 2028
Česko v neděli po šesti letech čeká úplné zatmění Měsíce, další bude k vidění v prosinci 2028. Naposledy bylo možné úkaz vidět v lednu 2019. Pozorovat ho lze po 20.00, kdy se bude jevit jako cihlově červený úplněk nad východním obzorem. Počasí má být příznivé, na většině území bude jasná obloha bez mraků. Na pozorování zatmění zvou mnohé hvězdárny.
Měsíc bude zpočátku velmi nízko nad východním obzorem, navíc zatmění bude i z důvodu ještě jasné oblohy za soumraku obtížně pozorovatelné.
Při východu Měsíce v neděli nastane jeho úplné zatmění. Co při něm můžeme pozorovat?
Úkaz bude tentokrát zvláštní v tom, že Měsíc bude v Česku vycházet již ve fázi úplného zatmění. Vzhledem k tomu, že Měsíc je u obzoru vždy načervenalý, tedy svítí méně, půjde při úplném zatmění o ještě méně viditelný, spíše zpočátku neviditelný úplněk.
„Při každém úplném zatmění Měsíce může být ten červený nádech ztmavení trošku jiný,“ říká pro Radiožurnál Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě. Měsíc sice bude zastíněný Zemí, ale přece jen budou na jeho povrch pronikat sluneční paprsky rozptýlené v zemské atmosféře.
„Dopadají na něj celozemní červánky, což je způsobené špínou nebo zakalením v zemské atmosféře. Každé úplné zatmění Měsíce může být zajímavé pro meteorology nebo klimatology, kteří z něj mohou odhadnout aktuální stav zemského ovzduší v té části, přes kterou prochází sluneční světlo,“ vysvětluje Horálek.
Slunce zapadne v 19.32, soumrak skončí ve 20.04. Měsíc už ve fázi úplného zatmění vyjde v 19.29. Maximum zatmění nastane ve 20.12 večer, fáze úplného zatmění skončí ve 20:53, částečné zatmění skončí ve 21.56.
Zatmění jako taková nastávají poměrně pravidelně, ale ne všechna jsou úplná. „Země se ocitne mezi Měsícem a Sluncem. To znamená, že jsou všechna tři tělesa přibližně v jedné rovině nebo dokonce přímce,“ uvedl Jan Veselý z planetária hlavního města Prahy.
„Jenže dráha Měsíce kolem Země je skloněná vůči rovině, ve které obíhá Země, takže to nenastává každý měsíc, ale jen když se tělesa sejdou v jedné rovině,“ podotýká Veselý.
Program hvězdáren
S tím souvisí i částečné zatmění Slunce, které se za dva týdny odehraje nad Oceánií, Novým Zélandem a Antarktidou. „Zpravidla nastává jedno zatmění a 14 dní po něm druhé. Někdy jsou i tři za sebou,“ dodává Veselý.
Měsíční zatmění mají oproti těm slunečním výhodu, že jsou vidět z většího území, trvají déle a můžeme je bezpečně pozorovat i pouhým okem. Příští úplné zatmění Měsíce u nás nastane na Silvestra 2028.
Program se sledováním úplného zatmění Měsíce na první zářijovou neděli připravila řada hvězdáren, někde bude možné úkaz pozorovat i velkými hvězdářskými dalekohledy. Lidé mohou přijít do ostravského planetária a hvězdáren v pražských Ďáblicích, Ondřejově, Žebráku, Teplicích a ve Slaném.
Pro zájemce bude otevřená také observatoř Slezské univerzity v Opavě. Lepší podmínky pro sledování zatmění budou podle astronomů na Slovensku, protože tam Měsíc vyjde dřív než v Česku.