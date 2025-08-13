Český astrofyzik nafotil průlet kosmické stanice před Sluncem. Jev trval pouze zlomek sekundy
Nad Českem bylo ve středu možné pozorovat za velmi příznivých podmínek průlet Mezinárodní kosmické stanice (ISS) před Sluncem. Astrofyzik Petr Horálek stanici před Sluncem nafotil v obci Habřinka na Pardubicku, fotografie zveřejnil na webu Fyzikálního ústavu v Opavě, kde působí. Podle Horálka se zájemci mohou o podobné fotografie pokusit i v následujících dnech.
Možnost zachytit průlet ISS před Sluncem podle Horálka sice nastává v Česku i několikrát do měsíce, podmínky ve středu ale byly velmi příznivé.
„V tomto případě byla ISS během jevu velmi vysoko a tedy úhlově dostatečně velká, aby se daly zachytit detaily jako solární panely nebo některé větší moduly,“ uvedl Horálek.
Jev trval zlomek sekundy. Podobně se Horálkovi podařilo ISS zachytit i v minulosti.
Astrofyzik doplnil, že Slunce se po červnovém slunovratu ještě stále pohybuje v poledních hodinách vysoko nad obzorem.
„Zachytit přelet kosmické stanice tak mohou nadšenci ve správný čas a na správném místě i na menší teleobjektivy přes bezpečný filtr,“ dodal Horálek.