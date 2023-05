Měli bychom zpomalit, vesmír se stává přecpaným, říká profesor astronomie Chris Impey

O astronomii přednáší buddhistickým mnichům v Indii a ve volném čase čte sci-fi romány o neobjevených galaxiích. To je popularizátor vědy a astronomie profesor Chris Impey, který byl jednou z hvězd letošního festivalu populárně vědeckých filmů AFO v Olomouci. „Vesmír malý, horký a nekonečný a pak přišel velký třesk. Rozumím, že je těžké si to představit. Ono nedává vůbec smysl, že vesmír byl menší než atom,“ říká Impey pro Magazín Experiment. Praha 0:10 18. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vesmírná mise DART | Zdroj: Shutterstock

Kdy vás nadchla astronomie?

Když jsem studoval bakaláře, to si pamatuju docela přesně, vyrůstal jsem v Londýně, v New Yorku, a mraky nebo hvězdy jsem skoro neviděl. A tak jsem se pustil do studia fyziky. Většina astronomů totiž fyzikou začíná, je to už taková propojka ke studiu vesmíru. A tak jsem to udělal i já.

Takže jste vlastně chtěl vidět hvězdy, a proto jste začal studovat astronomii?

Studium fyziky mě hodně bavilo. Díky fyzice můžete porozumět přírodě a tomu, co se ve světě děje. A fyzika nám nabízí odpovědi na to, jak funguje vesmír, co tam je nebo co bude následovat, a to pro mě byly zásadní otázky, a tak jsem se stal astronomem.

Snažíte se nadchnout lidi pro astronomii a studium vesmíru. Jaké téma bylo těžké vysvětlit, aby ho pochopila široká veřejnost? A to tak, aby téma posluchače nadchlo a bavilo.

Myslím, že porozumět třeba velkému třesku je obtížné, protože i když to zní jednoduše, snadné na pochopení to rozhodně není. Už to, že byl vesmír malý, horký a nekonečný a pak přišel velký třesk. Rozumím, že je těžké si to představit. Ono nedává vůbec smysl, že vesmír byl menší než atom. To přece zní naprosto šíleně.

Otázky bez odpovědí

A kdo byli nejlepší posluchači vysvětlování velkého třesku?

Vlastně, neobvyklé a skvělé publikum, kterému jsem měl tu čest přednášet, byli buddhističtí mnichové a mnišky v Indii. Jsou tak trochu jako vědci, taky nadšení do kosmologie.

A už jste někdy dostal otázku, kterou jste nedokázal zodpovědět, protože jste odpověď prostě neměl?

Samozřejmě, hodně takových otázek. Třeba co bylo před velkým třeskem, jestli žijeme v simulaci a kde je ve vesmíru další život. Všechno to jsou dobré otázky, zajímavé, ale nedokážu na ně odpovědět.

Hledáte si někdy odpovědi? Jsou pro vás takové otázky inspirací?

Ano, něco jsem si dohledal, ale je také důležité, aby vědec uměl říct, že prostě neví. Vědci nemusí být experti na vše. Je odvážné přece říct, že nevím.

Nechme ambice stranou

Myslíte si, že by lidé měli kolonizovat vesmír? A neměli bychom zpomalit? Přece jen je skoro každý týden v mediích nová zpráva o satelitu, který letí do vesmíru.

Myslím, že ano. Měli bychom zpomalit, a to hlavně proto, že se vesmír stává přecpaným. Je tam spousta satelitů, kovových trosek, a to vše je nebezpečné. A přitom je vesmír sám o sobě ošemetným místem. Třeba když jsou satelity staré a nefunkční, ve vesmíru zůstávají.

Občas se srazí a kovové kousky se pohybují rychlostí tisíce kilometrů za sekundu a mohou snadno poškodit vesmírnou loď. Vesmír se stává o to víc riskantním, a proto bychom měli zpomalit v jeho objevování. A taky si myslím, že nemáme skutečný důvod pro kolonizování vesmíru. Nemůžeme tam žít, ještě na to nemáme technologie. Říkám si, že jsme možná až příliš ambiciózní.

A co si myslíte o vesmírném turismu? Dnes je to žhavé téma.

Myslím, že to bude v budoucnosti realita. Možná se tak nestane příliš brzy, ale jednou to bude běžné. Je to jako s letectvím, ve dvacátých třicátých letech minulého století to bylo něco velmi drahého a taky nebezpečného, ale dnes je to už zcela normální a bezpečná záležitost.

Milované sci-fi

A máte nějaké téma, činnost, do které když se ponoříte, tak zapomenete na čas?

Pořád čtu science fiction a to už od mládí. Rád čtu o životech v daleké budoucnosti, překračování galaxií a civilizacích ve vesmíru a to zapomenu na svoje povinnosti a nechám se unést příběhem.

A kdo je váš oblíbený autor?

To je těžká otázka! Mám rád science fiction knihy od Malcoma Edwarda nebo Martyna Amose a dalších takových autorů.