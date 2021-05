K Zemi padají trosky čínské vesmírné rakety. Kam a kdy dopadnou, ale není jasné

Raketa ve čtvrtek úspěšně dopravila modul Tchien-che (Nebeská harmonie) na jeho stanovenou oběžnou dráhu. Poté se od modulu odpojila a sama na oběžné dráze také zůstala, ačkoli podle expertů by měla mít vylepšení umožňující řízený sestup do atmosféry. O tom, že by se příslušný manévr uskutečnil, se ale žádný z činitelů čínského vesmírného programu nezmínil.

„Bude to jeden z největších případů nekontrolovaného návratu kosmického zařízení, které by mohlo dopadnout do obydlené oblasti,“ napsal SpaceNews. Pravděpodobnější však podle serveru je, že raketa spadne na neobydlené místo, jako jsou oceány, které pokrývají 70 procent povrchu planety. Pravděpodobnost, že úlomky z vesmíru někoho zasáhnou, je mimořádně nízká, odhaduje se na jedna ku několika bilionům.

Určit dráhu klesající rakety je obtížné, ne-li nemožné, protože výpočet účinku atmosférického odporu na ni zahrnuje příliš mnoho neznámých, poznamenal další portál specializující se na výzkum vesmíru Space.com. Atmosféra Země se totiž může rozpínat nebo smršťovat v důsledku sluneční aktivity, takže je těžké přesně odhadnout, kdy a kde zbytky raketového nosiče dopadnou.

Podle čínských plánů bude modul Tchien-che - dlouhý 18 metrů a s hmotností 24 tun - základní obytnou sekcí pro tříčlennou posádku, jež by měly stanici navštěvovat na dobu až šesti měsíců. Zajišťovat bude také energii a pohon pro celý orbitální komplex, který by měly tvořit ještě dva experimentální moduly. Stanice by měla být hotova do konce příštího roku a mělo by k tomu letos a napřesrok stačit jedenáct misí.

Podle webu Space.com bude mít dokončená čínská orbitální stanice přibližně pětinovou hmotnost ve srovnání s Mezinárodní vesmírnou stanicí (ISS), což je projekt, z něhož Spojené státy Čínu vyloučily. Čína zatím tvrdí, že je připravená na mezinárodní spolupráci při využívání své stanice.