Co shoří, nezmizí. Na sibiřskou Altaj dopadají zbytky raket a toxického paliva z kosmických letů

Hořící trosky a zbytky raketového paliva rozptýlené v krajině. Pro obyvatele Altaje na Sibiři to je už desítky let běžná věc. Situaci zdejších lidí dlouhodobě zkoumal český antropolog Luděk Brož. Jeho nová kniha, vydaná ve Spojených státech, nese název Evil Spirits and Rocket Debris. In Search of Lost Souls in Siberiaby (Zlí duchové a trosky raket).

