ŽIVĚ: K ISS poprvé letí americká loď Crew Dragon, jediným cestujícím je figurína

Z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě v sobotu odstartovala k prvnímu testovacímu letu nová kosmická loď Crew Dragon soukromé americké společnosti SpaceX. Plavidlo Crew Dragon, které je určeno pro dopravu lidí do kosmu, letí bez posádky, v křesle pro astronauty je figurína se senzory. Své jméno dostala podle známé filmové postavy.

Kosmická loď odstartovala přesně podle plánu v sobotu ve 2.49 místního času (8.49 SEČ). Loď do kosmu nese již osvědčená raketa Falcon 9. Míří k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), se kterou by se už v neděli měla spojit v automatickém režimu. Na palubě téměř pět metrů dlouhá loď Crew Dragon nese zhruba 200 kilogramů zásob.

U orbitálního komplexu stráví asi pět dní a poté se vydá zpět na Zemi, kde přistane na padácích do vod Atlantského oceánu.

Jediným pasažérem testovacího letu lodi Crew Dragon společnosti SpaceX bude postava z filmu Vetřelec Číst článek

V sobotu na palubě lodi ještě nebyla žádná posádka. V křesle pro astronauty byla ovšem figurína se senzory, kterou pojmenovali Ripleyová podle Ellen Ripleyové, hlavní postavy filmu Vetřelec z roku 1979. Oblečena je v letovém skafandru, který společnost SpaceX pro svůj pilotovaný program kosmických letů vyvinula.

Kromě Ripleyové je na palubě také plyšová hračka připomínající planetu Zemi, která se bude moci vznášet ve stavu beztíže. „Supermoderní ukazatel nulové gravitace dodán krátce před startem,“ napsal k fotografii plyšáka na twitteru Elon Musk, zakladatel soukromé americké vesmírné společnosti SpaceX.

Pokud se po startu ani na další cestě kosmické lodi nevyskytnou žádné komplikace, měla by v červenci následovat druhá zkušební mise, tentokrát již s lidskou posádkou. Mezi zhruba pěti tisíci diváků, kteří dnes v Kennedyho vesmírném středisku start rakety sledovali, byli podle agentury AP i Doug Hurley a Bob Behnken, dva astronauti, kteří by se měli v rámci červencové mise v Crew Dragon do vesmíru vydat.

Super high tech zero-g indicator added just before launch! pic.twitter.com/CRO26plaXq — Elon Musk (@elonmusk) 2. března 2019

Crew Dragon, který je schopen do kosmu dopravit sedm astronautů, v běžném provozu by měl ale transportovat čtyři, není jedinou lodí, díky které se Američané v programu pilotovaných letů zbaví závislosti na Rusku.

Společnost Boeing na duben připravuje testovací let své lodi CTS-100 Starliner bez posádky, v srpnu pak chce poprvé letět s astronauty. Vedle toho americká společnost Lockheed Martin a evropský Airbus vyvíjejí pro NASA další kosmickou loď Orion.