Čtyři astronauti z lodi Crew Dragon se vrátili na Zemi. Na Mezinárodní vesmírné stanici byli od března

Na Zemi se vrátila z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) čtveřice astronautů. Loď Crew Dragon dopadla v sobotu kolem 17.33 SELČ do vod Tichého oceánu u Kalifornie. Uvedl to Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Vesmírné zařízení nyní musí vyzvednout z vody specializovaná loď.

Z ISS loď odletěla v sobotu brzy ráno, na palubě byli dva astronauti ze Spojených států, jeden z Japonska a další z Ruska. Ve vesmíru byli od poloviny března. Jejich tehdejší přílet na ISS byl velmi sledován, jelikož mise umožnila přepravit zpět na Zemi dva americké astronauty, kteří uvázli ve vesmíru na mnoho měsíců kvůli vadám lodě Starlink.

Po dopadu do oceánu musí vesmírné zařízení vylovit specializovaná loď a umístit ho na svou palubu. Až poté je možné zařízení otevřít. Astronauty pak čeká lékařská prohlídka a cesta vrtulníkem do střediska NASA v Houstonu.

