OBRAZEM: 2000 dní na Marsu. Robot Curiosity slaví nový milník, na Rudé planetě hledá stopy života

Sonda Curiosity, v překladu Zvídavost, je zatím nejdokonalejším zařízením, které se na rudou planetu vypravilo. Pojízdný robot vyslaný Národním úřadem pro letectví a kosmonautiku (NASA) už na Zemi poslal řadu důležitých údajů a kvalitních fotografií Marsu.

Sojuz zakotvil u vesmírné stanice. Astronaut vezl Krtečka i obrázky dětí z terezínského ghetta Číst článek

Sonda Curiosity odstartovala z východního pobřeží americké Floridy 26. listopadu 2011. Cesta jí trvala téměř rok, na Marsu přistála v srpnu 2012.

Šestikolové vozítko mělo plánovanou životnost dva roky, teď už po Marsu jezdí více než pět let. A povrch rudé planety bude zřejmě ještě pár roků zkoumat.

„Energii získává z radioizotopového generátoru, na Marsu by mohla účinně pracovat až do roku 2026,“ popsal pro Radiožurnál loni v srpnu publicista a odborník na kosmonautiku Pavel Toufar.

Kontrola podvozku. Vědci musejí v pravidelných intervalech kontrolovat stav a opotřebení podvozku robota. Využívají k tomu jeho kamery. Aby se Curiosity mohl pohybovat po povrchu Marsu, je vybaven celkem šesti koly. Trhliny na kolech se během roku 2013 výrazně zvětšily, protože Curiosity projížděl terénem posetým špičatými kameny. | Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

„Pokud se ale nestane něco s podvozkem, protože na pláštích podvozkových kol se totiž objevily trhliny. Volí se ale trochu bezpečnější terén, tak to vypadá, že by to mohla překonat,“ doplnil.

Aplikace o Marsu Mars Trek poskytuje vizualizace rudé planety. Je vytvořená pomocí údajů získaných v průběhu padesátiletého výzkumu NASA. Experience Curiosity umožňuje cestovat po Marsu společně s roverem Curiosity. Program simuluje Mars v trojrozměrném pohledu na základě dat, která na Zemi odeslalo vozítko Curiosity a také družice kroužící kolem Marsu.

Američané za projekt zaplatili v přepočtu přes 50 miliard korun. Už zhruba rok po přistání na Marsu přinesla sonda Curiosity výsledky, které se od ní očekávaly.

„Dnes víme, že jezdí po dně dávného jezera sladké vody. A že chemické sloučeniny naznačují, že tam skutečně mohly být podmínky pro vznik života,“ vyjmenoval již dříve úspěchy pojízdné laboratoře český odborník na kosmonautiku.

Mezinárodní tým vědců pak došel k závěru, že podmínky pro obývání planety trvaly alespoň miliony let. Nedávno také robot opět začal používat svůj vrták, díky kterému může získávat vzorky hornin.

Západ slunce na Marsu. Robot Curiosity poprvé pořídil v dubnu 2015 barevnou fotografii západu slunce. Drobné prachové částice v atmosféře na Marsu dovolují více pronikat modrému světlu do atmosféry planety. Efekt je nejvýraznější, když se blíží západu slunce. | Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS/Texas A&M Univ.

Vozítko Curiosity ale není důležité jen pro vědce, ale i pro širokou veřejnost. „Velmi inspiruje mladé lidi, aby se vraceli k přírodním vědám, fyzice a biologii,“ upozornil před časem Toufar.

„Mohou si díky stránkám NASA prohlížet 3D simulace pohybu nebo mohou třeba na Mars poslat elektronickou pohlednici. Mohou, ale to už je složitější, sestavovat z fotografií panoramata,“ vyjmenoval odborník na kosmonautiku.

Sonda kromě sběru důkazů o možných životních formách podle vědců připravuje také základní podmínky pro astronauty, kteří by se na Mars měli v budoucnu vypravit.

Pohled zpátky. Fotografie zachycuje stopy, které za sebou robot Curiosity po průjezdu písečnou dunou na Marsu nechal. Místem projel před třemi dny, duna byla zhruba jeden metr vysoká. | Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS