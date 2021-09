Do vesmíru se chystá vydat první civilní posádka bez astronauta. Let bude plně automatický

Vůbec první výprava do kosmu s posádkou bez profesionálního astronauta, a to nikoli jen k hranici vesmíru a na pár minut, se zřejmě v noci na čtvrtek stane skutečností. Podle plánu by v pětihodinovém oknu, nejdříve dvě hodiny po středeční půlnoci SELČ, měla z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě odstartovat raketa Falcon 9 s lodí Crew Dragon, v níž čtyři američtí „civilisté“ stráví tři dny na oběžné dráze kolem Země.

