Do vesmíru za dva a čtvrt roku? Čekáme na rozhodnutí NASA, říká český astronaut Svoboda
Konec roku 2027 je předběžný termín, kdy by český astronaut Aleš Svoboda mohl letět do vesmíru. Mise s případnou českou účastí je nyní ve fázi čekání na to, až americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) vybere firmu, která dopraví posádku na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) a zajistí další organizační záležitosti, uvedl Svoboda. Nyní je ve francouzském Bordeaux, kde podstupuje další fázi výcviku.
Svoboda je stíhací pilot a člen záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury (ESA). Uspěl v konkurenci bezmála 22 600 lidí. Intenzivní příprava mu začala koncem loňského roku v Kolíně nad Rýnem.
Výcvik zahrnoval například základy biologie, trénink přežití v zimě nebo adaptaci těla na stav beztíže. Před týdnem zahájil druhou část základní přípravy.
Výcvik přežití
„Máme blok zaměřený na rakety, kosmické prostředky nebo řízení orbitálních letů. V Bordeaux nyní trénujeme stav beztíže při parabolickém letu. Dále nás čeká výcvik přežití v Baltském moři a pak i část věnovaná anatomii, fyziologii, ale i fotografování a videu,“ uvedl Svoboda.
Výcvik se mu zamlouvá stále víc. „Začali jsme hodně obecnými úvody, ale postupně se čím dál víc věnujeme tomu, co souvisí přímo s kosmickým letem,“ dodal.
Závěrečná část základního výcviku se uskuteční příští rok na jaře. Další přípravu by Svoboda absolvoval poté, co se rozhodne o české misi k ISS.
„Teď se čeká, až NASA vybere firmu. Poté bude vznikat čtyřčlenná posádka a bude bližší představa o datu mise. Nyní je předběžný termín konec roku 2027. Zhruba půl roku před tím by se posádka začala připravovat konkrétně na svůj let,“ sdělil.
Dvě miliardy korun
Česká vláda schválila misi astronauta s náklady dvě miliardy korun v květnu. Americká společnost Axiom Space následně informovala, že se na ni kvůli letu Svobody obrátilo české ministerstvo dopravy. Kromě Axiomu se mluví také o firmě Vast.
„NASA už měla rozhodnout, očekávali jsme to v květnu nebo červnu. Možná to souvisí s tím, že má nyní úřad prozatímního ředitele,“ míní brněnský astronom Jiří Dušek, jenž se podílí na projektu Česká cesta do vesmíru.
Kromě výcviku Svobody se v mezičase připravují také experimenty pro vesmírnou misi. Ministerstvo dopravy jich už dříve vybralo 14. „Vyhodnocuje se jejich smysluplnost a realizovatelnost. Finální slovo má ESA. Oznámení, které pokusy se uskuteční, je v plánu na druhou polovinu října při festivalu Czech Space Week,“ dodal Dušek.
Projekt Česká cesta do vesmíru zahrnuje také několik aktivit zaměřených na mládež, díky čemuž podle Duška vnímá veřejnost vynaložené náklady kladně.
„Kdyby to bylo jen o letu jednoho člověka do vesmíru, tak se o tom můžeme bavit. Ale projekt má i motivovat mladé lidi k zájmu o vědu a techniku. Bez absolventů technických oborů a vědců nemůže svět fungovat. Kromě toho může pomoci už současným odborníkům, kteří díky experimentům získají další znalosti,“ poznamenal.