Bezprecedentní manévr ESA: agentura navedla zpět na Zem družici, která k tomu nebyla určena

Evropská kosmická agentura (ESA) dokončila bezprecedentní manévr, při němž nasměrovala vyřazenou družici Aeolus do Atlantského oceánu. Sonda, která posledních pět let z oběžné dráhy monitorovala počasí, nebyla navržena pro kontrolovaný návrat na Zemi, kosmické agentuře se ale přesto podařilo použít zbývající palivo, aby Aeolus navedla do vodního hrobu, informovala v sobotu agentura DPA.

