Dva roky mezi hvězdami. Astronomické kurzy pro veřejnost otevírá nové pražské Planetárium
Pražské planetárium od října otevírá nové dva ročníky astronomických kurzů pro veřejnost. Vhodné jsou pro zájemce všech věkových kategorií.
Na Sluneční soustavu a orientaci na obloze se podle planetária zaměří lekce pro účastníky prvního ročníku astronomického kurzu. Ten začíná ve středu 1. října. Ve druhém ročníku se pak studenti dostanou i k práci s dalekohledy.
Populární planetárium v pražské Stromovce se letos v červnu otevřelo veřejnosti po dvouleté rekonstrukci. Projekční kopuli nyní tvoří přibližně 45 milionů diod na více než 12 tisících speciálních panelech, které vytvářejí dokonalý obraz vesmíru.
Kurzy astronomie budou v planetáriu probíhat celý akademický rok.