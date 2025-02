Dvacítka vyvolených studentů zažije na vlastní kůži stav beztíže. Zúčastní se letu v upraveném Airbusu

Na misi se přihlásily stovky mladých českých nadšenců. Aby se přiblížili ke hvězdám, museli absolvovat několik fází testů inspirovaných přípravou skutečných astronautů. Asi tou nejnáročnější bylo testování jejich fyzické kondice.

„Vyvíjeli maximální tah ve vertikále, takzvaný mrtvý tah, který se proměřoval na speciální podložce. Poté přenášeli 10kilové břemeno a vyvíjeli maximální rychlost při laterálním nebo přímém běhu. A potom přišla zkouška objemu plic na speciálním ergometru, kde se měřily různé parametry,“ vyjmenovává vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek, který nové kadety testoval už od podzimu.

Vesmír motivuje

„Uchazeči procházeli nejrůznějšími testy, které prověřovaly nejen jejich fyzickou a psychickou odolnost, kognitivní funkce, angličtinu a podobně, ale i testem jich samotných – jak se vyrovnají s úspěchem i neúspěchem, protože to je extrémně důležité,“ přibližuje Jan Spratek.

Mise Zero G má probudit v mladých lidech nadšení a pomoct jim objevit krásu vědy a techniky.

„Vesmír táhne, je sexy a funguje jako inspirační a motivační téma, které dokáže přitáhnout děti, žáky a obecně celé generace k technice a přírodovědným oborům. A to je to, co chceme. A pokud existuje něco, jak dětem a veřejnosti přiblížit kosmický let, tak je to parabolický let Zero G,“ je přesvědčený Jan Spratek.

Jako střela z katapultu

Celé posádce studentů bude velet astronaut ve výcviku Aleš Svoboda. Let v prostředí mikrogravitace je podle něj jedinečná zkušenost, která studentům přiblíží, jaké je to být opravdovým astronautem.

„Důležité je si uvědomit, co to je stav beztíže. Je to vlastně volný pád. V tomto případě si představte, že by vás někdo vzal, nějaký katapult, a vyhodil by vás po balistické křivce...“ ilustruje základní princip.

„Během letu se letadlo pohybuje po parabolických křivkách. Je to dáno tím, že jedna parabola trvá 20 až 25 sekund, ale těch parabol se udělá několik desítek. V součtu se jedná o dejme tomu 5 až 10 minut stavu beztíže. Je to nejlepší simulace beztížného stavu, kterou lze na Zemi provést.“

Řez speciálně upraveným airbusem při parabolickém letu, který posádce simuluje stav beztíže | Zdroj: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nejlepší z nejlepších

Také proto museli organizátoři kadety vybírat velmi pečlivě a výsledná dvacítka je tak podle Aleše Svobody to nejlepší z nejlepších.

„Analogie mezi výběrem skutečných astronautů a výběrem studentské posádky do Zero G letu je právě v té komplexnosti. Nestačí, že ten člověk je dobrý ve sportu nebo že dělá hezká videa na YouTube. Musí být nadprůměrný ve všech oblastech – po zdravotní, fyzické stránce, v mentální vyzrálosti… Zkoumá se tam i osobnost, psychologický profil člověka,“ vypočítává.

Letoun odstartuje ze 3. terminálu pražského letiště v neděli 30. března.

Letoun odstartuje ze 3. terminálu pražského letiště v neděli 30. března.