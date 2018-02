Raketa Falcon Heavy odstartovala. Do vesmíru vynesla elektromobil s 'hvězdným mužem' Starmanem

Z floridského Mysu Caneveral ve 21.45 SEČ odstartovala nejsilnější raketa současnosti - Falcon Heavy společnosti SpaceX. Kvůli silnému větru v horních vrstvách atmosféry byl start několikrát odložen. Nosič do vesmíru vynesl rudý elektromobil s umělým řidičem ve skafandru, své místo ve voze pak má i kultovní román Stopařův průvodce Galaxií od Douglese Adamse. Mys Canaveral 19:15 6. 2. 2018 (Aktualizováno: 21:55 6. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Falcon Heavy měl pro uskutečnění mise vyhrazené tříhodinové letové okno, zhruba do 22.00 SEČ. Zážeh 27 motorů nového raketového nosiče byl původně plánován na 13.30 místního času (19.30 SEČ), poté byl posunut na 20.20 SEČ, později na 20.50 SEČ. SpaceX nakonec zážeh motorů určila na 21.45 SEČ, kdy nosič z floridského mysu opravdu odstartoval.

Záznam startu rakety Falcon Heavy. Zážeh motorů začíná zhruba v 10. minutě:

Startu na Floridě poblíž mysu přihlížely davy lidí, kteří si v oblasti postavili stany, nebo si přinesli lehátka.

Nepříliš dobrá nálada například panuje v parku Parrish v Titusville, kde je během čekání možné navštívit pouze čtyři mobilní toalety. Zázemí nefunguje v plném rozsahu po hurikánu Irma, uvádí server Orlando Sentinel.

Očekávání odborníků i veřejnosti je veliké, a to i proto, že nová raketa neletí do vesmíru naprázdno, jak je obvyklé.

„Většinou při zkušebních premiérových startech se do vrchní části pod aerodynamickou hlavici umisťuje jenom balast. Takový náklad, který neuškodí finančně, když by došlo k havárii nosné rakety,“ vysvětluje pro Radiožurnál publicista a odborník na kosmonautiku Pavel Toufar.

Space Oddity od Bowieho

Nebyl by to ale Elon Musk, aby to neudělal po svém. Ve Falconu Heavy totiž je také vůbec první model z jeho automobilky Tesla - roadster první generace. Na sedadle řidiče sedí robokosmonaut Starman, který odkazuje na stejnojmennou píseň zesnulého zpěváka Davida Bowieho.

Starmanovi ale při startu hrála jiná Bowieho píseň - Space Oddity. V Tesle navíc ještě zbylo místo pro kultovní román Stopařův průvodce Galaxií od Douglese Adamse a taky pro ručník - nezbytný doplněk každého vesmírného stopaře.

„Automobil má být naveden na heliocentrickou dráhu, která bude sahat až k dráze Marsu. A tím i symbolicky Elon Musk naznačuje, že jeho velkým cílem je jednou vypravit pilotovanou misi k Marsu,“ dodal Toufar.

Pokud bude let úspěšný, vydá se automobil Tesla po eliptické heliocentrické dráze na putování kolem Slunce. Automobil podle SpaceX poletí vesmírem rychlostí až 11 kilometrů za sekundu, což je 39 600 kilometrů za hodinu, a dostane se až do vzdálenosti 400 milionů kilometrů od Země.

Start Falconu Heavy je pro SpaceX velkou zatěžkávací zkouškou. To ostatně v průběhu loňského roku nejednou připustil i Elon Musk. Přiznal, že konstrukce Falconu Heavy byla o dost obtížnější, než předpokládali.

Start rakety v přímém přenosu přenáší sama společnost SpaceX, jejíž video můžete vidět výše. Pokud se Falcon Heavy osvědčí, bude nejsilnější raketou současnosti s dvakrát vyšším tahem než aktuální jednička - americká Delta IV Heavy.

Podle Pavla Toufara by to mohlo otevřít nové možnosti pro špionážní družice. „Dnes jedny z nejtěžších a nejkomplikovanějších družic jsou družice špionážní, vojenské, které v současné době vynášejí v Americe rakety Atlas V a v Rusku Proton. Tady bude možné tu družici obohatit o další prvky, takže bude moci mít větší hmotnost.“

Využití ale najde i u vědeckých misí, a protože je SpaceX soukromá firma, tak dost možná i v turistice. Elon Musk plánuje do několika let uskutečnit první turistické oblety Měsíce.