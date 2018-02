Megashow Elona Muska. Jeho raketa Falcon Heavy vynese při prvním testu na oběžnou dráhu auto

Z floridského Mysu Canaveral v úterý poprvé odstartuje nejsilnější raketa současnosti - Falcon Heavy společnosti Space X. Víc než 1400 tun vážící nosič by měl v budoucnu sloužit k dopravě těžkých nákladů na oběžnou dráhu nebo při misích k Měsíci a Marsu. První let je určen jen k testování. I přesto z něj ale chce šéf Space X Elon Musk udělat velkou show. Mys Canaveral 11:49 6. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Raketa Falcon Heavey společnosti Space X před startem | Zdroj: Reuters

Všech 27 motorů Merlin rakety Falcon Heavy při prvním zkušebním zážehu 24. ledna vydávalo ohlušující řev. Nejen zkoušky, ale i samotný testovací let se dlouho odkládaly.

Raketu Falcon Heavey čeká první testovací let.

Očekávání odborníků i veřejnosti jsou veliká, a to i proto, že nová raketa neletí do vesmíru na prázdno, jak je obvyklé.

„Většinou při zkušebních premiérových startech se do vrchní části pod aerodynamickou hlavici umisťuje jenom balast. Takový náklad, který neuškodí finančně, když by došlo k havárii nosné rakety,“ vysvětluje pro Radiožurnál publicista a odborník na kosmonautiku Pavel Toufar.

Nebyl by to ale Elon Musk, aby to neudělal po svém. Na vrchu Falconu Heavy totiž bude vůbec první model z jeho automobilky Tesla - roadster první generace. A to není všechno. Na sedadle řidiče bude sedět i robokosmonaut Starman, který odkazuje na stejnojmennou píseň zesnulého zpěváka Davida Bowieho.

Složitá konstrukce

Starmanovi ale bude při startu hrát jiná Bowieho píseň - Space Oddity. V tesle navíc ještě zbylo místo pro kultovní román Stopařův průvodce Galaxií od Douglase Adamse a taky pro ručník, nezbytný doplněk každého vesmírného stopaře.

„Ten automobil, jak se počítá, má být naveden na heliocentrickou dráhu, která bude sahat až k dráze Marsu. A tím i symbolicky Elon Musk naznačuje, že jeho velkým cílem je jednou vypravit pilotovanou misi k Marsu," dodal Toufar.

Pokud bude let úspěšný, vydá se automobil tesla po eliptické heliocentrické dráze na putování kolem Slunce. Automobil podle SpaceX poletí vesmírem rychlostí až jedenáct kilometrů za sekundu, což je 39 600 kilometrů za hodinu, a dostane se až do vzdálenosti 400 milionů kilometrů od Země.

Start Falconu Heavy bude pro Space X velkou zatěžkávací zkouškou. To ostatně v průběhu loňského roku nejednou připustil i Elon Musk. Přiznal, že konstrukce Falconu Heavy byla o dost obtížnější, než předpokládali.

A Red Car for the Red Planet https://t.co/PakS3rvp5C pic.twitter.com/440bvUHJeO — SpaceX (@SpaceX) 22. prosince 2017

Nejsilnější raketa

Ukázalo se, že nestačí jen spojit tři první stupně Falconu 9 a postavit raketu na rampu. Návrh musel počítat ze změněnou aerodynamikou, daleko vyššími vibracemi, problematikou oddělování pomocných stupňů a dalšími komplikacemi.

„Ten prémiový start je proto očekáván s takovým napětím, protože ne všechny zkoušky, ne všechny prověrky lze provést na Zemi,“ vysvětluje Toufar.

I proto Elon Musk dopředu varoval, že start nemusí dopadnout podle plánu. Pokud se ale Falcon Heavy osvědčí, bude nejsilnější raketou současnosti s dvakrát vyšším tahem než aktuální jednička - americká Delta IV Heavy.

Průběh startu

Falcon Heavey má pro uskutečnění mise vyhrazené tříhodinové letové okno. Zážeh 27 motorů nového raketového nosiče je plánován na 13.30 místního času (19.30 SEČ), v případě vynuceného odkladu tak bude mít Falcon Heavy k cestě do kosmu ještě další tři hodiny.

Odložení letu jen krátce před startem není nic výjimečného, odpočet může zastavit přímo letové středisko nebo automaticky také řídicí systém na základě nesrovnalostí při vyhodnocování dat.

Pokud letové středisko nezjistí žádný důvod, proč ve startu nepokračovat, odpočet opět spustí. Odklad letu si může vyžádat i špatné počasí, meteorologové ale na dobu plánovaného letu slibují v oblasti jasnou oblohu.

Start rakety bude možné sledovat v přímém přenosu na webu, vysílání slibuje řada zpravodajských serverů a také SpaceX.

Špionážní družice

Podle Pavla Toufara to otevře nové možnosti pro špionážní družice. „Dnes jedny z nejtěžších a nejkomplikovanějších družic jsou družice špionážní, vojenské, které v současné době vynášejí v Americe rakety Atlas V a v Rusku Proton. Tady bude možné tu družici obohatit o další prvky, takže bude moci mít větší hmotnost.“

Využití ale najde i u vědeckých misí, a protože je Space X soukromá firma, tak dost možná i v turistice. Elon Musk plánuje do několika let uskutečnit první turistické oblety Měsíce.

Raketa Falcon Heavey před startem | Zdroj: Reuters