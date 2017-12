Musk ukázal fotografie nové rakety Falcon Heavey. Na oběžnou dráhu Marsu má vynést auto

Falcon Heavy at the Cape pic.twitter.com/hizfDVsU7X — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2017

Zakladatel soukromé vesmírné společnosti SpaceX Elon Musk na twitteru zveřejnil fotografie nové rakety nazvané Falcon Heavy, která se po legendárním Saturnu V stane nejsilnějším americkým raketovým nosičem. Ještě do konce tohoto roku čekají raketu statické zážehové testy, první let do kosmu je pak naplánován na leden roku nadcházejícího.