Nová meteorologická družice MTG-I1 je ve vesmíru. Vědcům by měla pomoct se sledováním klimatu

#Awesome shots just coming in from our remote cameras at @EuropeSpacePort: @ariane5 #VA259 carrying @eumetsat #MTGI1 into space on 13 December 2022! (pics: ESA-M.Pédoussaut)



Stay tuned to our ESA @Flickr album for more https://t.co/ZZlXKt3AbA pic.twitter.com/TG2NRDyHXE