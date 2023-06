Mise Mars Express zprostředkuje skoro živý přenos z Marsu. Zpoždění kvůli vzdálenosti bude 17 minut

Evropská kosmická agentura slaví dvacet let od startu družice Mars Express. Ta dodnes krouží kolem rudé planety a přináší nová data a objevy. V pátek v 18 hodin začne hodinový videopřenos z kamery umístěné na družici Mars Express. Bude se jednat o první skoro živý přenos z jiné planety, budou to obrázky z takzvané marsovské webkamery, které už Evropská kosmická agentura v minulosti opakovaně nabídla veřejnosti. Paříž 12:09 2. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Experti hodnotí misi Mars Express z vědeckého pohledu jako velmi úspěšnou | Foto: ESA/ATG medialab; Mars: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO | Zdroj: ESA

Jedná se o takzvaný skoro živý přenos, protože Mars je od Země tak daleko, že se přenosový čas počítá v minutách. Momentálně to trvá asi sedmnáct minut, než data dorazí. Navíc to nebude úplně plynulý přenos. Sami odborníci jsou zvědaví, jak to půjde, protože to zatím nezkoušeli.

Andy Johnson ve videu Evropské kosmické agentury vysvětlil, že vizuální monitorovací kamera byl původně jednoúčelový aparát, který měl sledovat odpojení přistávacího modulu Beagle-2.

Na obrázku vypadá jako masivní kovová kostka s objektivem. I po dvaceti letech je ale přístroj funkční a podle vědců se hodí k tomu, abychom dostali co nejčerstvější obrázky z Marsu.

Život na Marsu

Experti hodnotí misi Mars Express z vědeckého pohledu jako velmi úspěšnou. Podařilo se zmapovat například povrch Marsu ve třech rozměrech (k tomu mají na palubě lepší kamery), složení jeho atmosféry, detaily bližšího měsíce Phobosu a také výskyt vody na marsovském povrchu.

„Pravděpodobně byl na Marsu v minulosti život“, uvedl pro Evropskou kosmickou agenturu na začátku mise Vittorio Formisano, autor jednoho z vědeckých přístrojů na palubě.

Družice skutečně zjistila, že kdysi mohl být Mars obyvatelný, ale přímé stopy současného života nenašla. Přistávací modul Beagle-2, který po nich měl pátrat, havaroval. I se zbývajícími přístroji si ale vědci družici pochvalují a misi prodloužili do konce roku 2026.

Náhradní družice

Družice Mars Express dostala své jméno z několika důvodů. Jednak protože vznikla docela narychlo. Evropská kosmická agentura se původně účastnila ruské mise Mars-96. Ta ale havarovala krátce po startu, rozpadla se ještě v zemské atmosféře.

Vědcům se ovšem podařilo podle původních plánů sestavit náhradní přístroje a namontovali je na družici, která byla odvozená od sondy Rosetta mířící ke kometě. Tím pádem mohl být vývoj rychlejší a levnější.

A další důvod, proč expres, je to, že k Marsu doletěla rychle. V roce 2003 byly Mars a Země na svých oběžných drahách k sobě nejblíž. To je situace, která se opakuje jednou za 17 let. Z určitého pohledu to byla trochu improvizovaná mise, ale vědecká data přináší.

Pro odborníky jsou cenné i záběry z původně technické Visual Monitoring kamery, která přinese skoro živé obrázky.