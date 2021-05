Česko jako centrum evropského výzkumu vesmíru. V Praze vznikne Agentura EU pro kosmický program

Agenturu Evropské unie pro globální navigační systém, která sídlí v Praze, čeká rozšíření. Europoslanci tento týden schválili nový unijní vesmírný program s rekordním rozpočtem. Z pražského ústředí se v rámci změn postupně stane nová Agentura EU pro kosmický program. Podle poslance Evropského parlamentu Evžena Tošenovského z ODS jde o příležitost také pro české firmy a univerzity. Praha 10:37 1. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Praze postupně vznikne Agentura Evropské unie pro kosmický program. ilustrační foto | Foto: Free-Photos | Zdroj: Pixabay License

„Jsem velmi rád že se to podařilo, ty tři roky jednání nebyly jednoduché. Agentura nabývá významu,“ uvedl europoslanec Evžen Tošenovský z ODS, který se rozšiřování agentury věnuje a schvalování nového unijního vesmírného programu se věnoval jako stínový zpravodaj. Změny ještě musí schválit členské státy.

Už teď je jisté, že v příštích sedmi letech bude na vesmírné aktivity k dispozici téměř 15 miliard eur, tedy přes 380 miliard korun. „Zhruba před třemi lety komise přišla s návrhem na 16 miliard v Mezinárodním měnovém fondu a my jsme se snažili o navýšení. Výsledkem je skoro 15 miliard eur, které jsou použitelné na tento projekt. Je tam určitá volnost přesunu komponentů v tomto projektu, protože sedm let v kosmickém výzkumu je strašně dlouhá doba,“ uvedl Tošenovský.

Na změny se už teď připravuje pražská agentura GSA. Největší díl peněz, zhruba dvě třetiny, totiž připadnou právě na programy řízené z Prahy. Navíc poptávka po technologiích využívajících evropský navigační systémem Galileo nebo evropský satelitní program snímkování zemského povrchu Copernicus rychle roste.

„Společnost a oblast bezpečnosti jsou na vesmírných technologiích čím dál více závislé. Vesmír najdete všude. Ve vašem autě, telefonu, nebo ve vaší bance. Technologie využívají traktory v zemědělství nebo třeba tramvaje v Praze. Vesmír rovněž přináší pracovní příležitosti. Vesmírný průmysl Evropské unie vytváří na čtvrt milionu pracovních míst a toto číslo se může do roku 2025 téměř zdvojnásobit,“ popsal výkonný ředitel agentury GSA Rodrigo da Costa.

Spolupráce s Paříží

Reformu unijního vesmírného programu zpočátku provázely komplikace. Své výhrady ke změnám měla zejména Evropská vesmírná agentura, což je organizace sídlící v Paříží, která není součástí Evropské unie. Obávala se překrývání své role s novými úkoly pražské agentury. Rodrigo da Costa se ale třenic neobává.

Role mají podle něj obě agentury jasně rozdělené: Praha unijní vesmírný program koordinuje a Paříž pro něj vyvíjí technologie. „Implementace vesmírného programu EU bude společným dílem Evropské komise a Evropské vesmírné agentury. Pražská agentura s nimi bude spolupracovat ruku v ruce, na starosti bude mít řízení využití technologií, bezpečnost a vztahy s uživateli, zatímco Evropská vesmírná agentura bude přispívat zejména v oblastech výzkumu a vývoje nebo v implementaci programů,“ vysvětluje.

Transformace pražské agentury přinese rozšíření pracovních míst ze současných dvou stovek až na trojnásobek. Česká republika jako hostitelská země sice nemá při výběru pracovníků dodavatelů automatickou přednost, podle Tošenovského ale rozšíření úkolů agentury může nové příležitosti i pro české firmy a univerzity přinést může.

„Zvyšování pracovníků u evropských agentur není jednoduché. Bude následovat složitá debata i s hlavním městem Prahou o využití dalších objektů. Tam budou patrné konkrétní dopady, protože to bez lidí nepůjde. Pokud jde o byznys, tak jde o hledání nových technologických kroků, hledání nových vědeckých aplikací. To je na univerzitách. Není to tak, že založíme agenturu a budou tady lítat družice, které jsme vypustili před 10 lety. Bude to mezinárodní soutěž. Jako agentura v Praze nemáme přednost, ale výhoda je v blízkosti,“ vyjmenovává Tošenovský.

Až změny formálně potvrdí členské státy, vejdou v platnost retroaktivně od 1. ledna letošního roku. Praha se tak stane hlavním městem vesmírného programu Evropské unie.