Čeští vědci hledají jméno pro exoplanetu. Lidé mohou vybrat mezi Šemíkem, Rumcajsem nebo Fifinkou

Lidé mohou hlasovat na webu, který spravuje Akademie věd. Tam naleznou hlasovací formulář, ve kterém se vybírá z devíti finálních jmen pro hvězdu a planetu. Každý hlasující musí do formuláře vyplnit ještě některé osobní údaje, aby se zabránilo tomu, že by někdo hlasoval dvakrát.

Mezi devítkou návrhů je například jméno pro hvězdu - Naděje - a pro planetku - Štěstí.

Jsou tam ale i méně tradiční jména, hvězda by mohla dostat jméno Řáholec a planeta Rumcajs. Návrhy na jména lidé mohli posílat od června do konce září. Celkem jich přišlo 1700 a Akademie věd pak vybrala finálních devět.

Hlasování potrvá až do 3. listopadu. „Vybereme vítěze a do Mezinárodní astronomické unie ho zašleme společně s dvěma náhradníky, a to proto, že unie musí projít všechny výsledky ze všech zemí, může se totiž stát, že některé země navrhnou stejný název nebo hodně podobný,“ vysvětlila Radiožurnálu předsedkyně české komise Soňa Ehlerová.

Co přesně označuje pojem exoplaneta, popsal Petr Kabáth z Akademie věd: „Znamená to, že ve vesmíru máte stejnou hvězdu, jako je naše Slunce, mohou být větší, menší, studenější. Kolem těchto hvězd obíhá stejně jako okolo Slunce nějaká planeta, která může být podobná naší Zemi nebo Jupiteru.“

Mezinárodní astronomická unie výsledky pro všechny země vyhlásí v polovině prosince. Společně s výběrem jména pro českou exoplanetu organizuje Akademie věd také soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol. Ti můžou nakreslit obrázky nebo napsat povídku, které se budou týkat právě české exoplanety.

Seznam finalistů Jméno pro hvězdu:

Absolutno, Zářící, Vyšehrad, Krkonoše, Řáholec, Čtyřlístek, Lípa, Vltavín, Naděje Jméno pro planetu:

Makropulos, Ikarie, Šemík, Sněžka, Rumcajs, Fifinka, Sněženka, Granát, Štěstí