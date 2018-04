Mezi skladbami, které budou putovat 12 světelných let vesmírem, je i dílo studenta z Ostravska

Pozemšťané pošlou vzkaz mimozemským civilizacím v podobě hudebních úryvků. Cílem poselství je planeta vzdálená od Země 12 světelných let. Mimozemšťany osloví 38 melodií. Většinu dodali účastníci Festivalu hudby, technologií a tvořivosti Sonar v Barceloně. Tři skladby vzešly z otevřené soutěže. Teď oznámili její výsledky. Autorem jedné z melodií je český student. Signál i s jeho nahrávkou se vydá do kosmu v polovině května. Barcelona 12:42 14. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Noty (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay (5008272)

S předáním hudebního poselství mimozemšťanům pomohou organizátorům festivalu Sonar Katalánský institut kosmických studií a americká nezisková organizace METI.

Skladba českého studenta bude jednou z melodií, která za měsíc poletí k jedné planetě mimo Sluneční soustavu.

Ta se snaží vysílat zakódovaná poselství mimozemským civilizacím. Dělá to prostřednictvím velké antény umístěné v norském městě Tromso za polárním kruhem.

Prvních 18 desetisekundových hudebních ukázek odtamtud poslali už loni na podzim. Další várku 20 melodií odvysílají během květnového festivalu.

Ředitel americké organizace METI Douglas Vakoch upozornil, že je to vůbec poprvé, co se posílá vzkaz k planetě GJ 273b obíhající kolem Luytenovy hvězdy, která je od Země 12 světelných let daleko.

Hvězda je čtyřikrát menší než naše Slunce. Planeta GJ273b je větší než Země a je v takové vzdálenosti od své hvězdy, že by na ní mohl být život.

K možná živé exoplanetě v souhvězdí Malého psa už putuje ukázka ze skladby průkopníka elektronické hudby Jean-Michela Jarrea Oxygene. Tuto skladbu vybral proto, že dokázala oslovit spoustu lidí. Je směsicí štěstí a melancholie. Je v ní světlo i temnota. Podle Jarrea dobře vystihuje, kdo a jací jsme.

Vyslovil ale také pochybnost o tom, jestli vůbec budou mimozemšťané moci naši hudbu slyšet. Nevíme totiž, jestli mají uši.

K mimozemským bytostem poletí i skladba Synesis studenta střední filmové školy Darka Keteleše z Ostravska. Je jedním ze tří výherců soutěže, kterou organizátoři festivalu Sonar vyhlásili. Dostali 400 hudebních ukázek.

Darko se neobává, že by mimozemšťané jeho hudbě nerozuměli. „Jelikož je moje písnička složená hlavně z hlubokých tónů, ucítí její vibrace, i kdyby uši neměli,“ citoval Keteleše Radiožurnál.

Darko si dokáže představit, že mimozemšťané třeba nepoužívají hlas ke vzájemné komunikaci. Proto pro ně možná bude sdílení příjemných zážitků a zábavy s hudbou něco úplně nového.

Signál s hudebními ukázkami poletí k planetě GJ273b u Luytenovy hvězdy přes 12 roků. Odpověď, tedy pokud tam je někdo, kdo by nám dokázal a chtěl odpovědět, můžeme čekat asi za 25 let.