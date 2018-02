Musk nám ukázal, že rakety nejsou překonané. Budoucnost nás konečně dohnala, říká odborník na kosmonautiku

V úterý večer z mysu Canaveral úspěšně odstartovala nejsilnější raketa Falcon Heavy společnosti Space X. Raketový nosič měl na palubě kabriolet tesla, který vynesl do vesmíru. Podle publicisty a popularizátora kosmonautiky Tomáše Přibyla bylo vypuštění automobilu geniálním propagačním tahem Elona Muska, kterému Space X i Tesla patří. „Upoutal pozornost i těch, kteří se o kosmonautiku nezajímají,“ řekl v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Praha 19:30 7. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jak hodnotíte úterní start rakety Falcon Heavy? Byl podle vás úspěšný?

Naprosto úspěšný. Myslím si, že kdyby před 24 hodinami ti, kdo tu raketu roky připravovali, věděli, jak to dopadne, tak že by neváhali ani vteřinu, aby to „brali“. To, že tam byla jediná kaňka na kráse, že se nepodařilo přistání středového stupně, to je prosím zanedbatelný detail. Šlo o to vyzkoušet úplně novou kosmickou raketu, poprvé v historii vyvinutou raketu takovýchto parametrů, kterou ze své kapsy platila soukromá firma, a to se podařilo na sto procent. Takže start skončil naprostým úspěchem.

Myslíte si, že bude firma Space X hledat ten třetí stupeň, aby případně zjistila, kde byl problém?

Podle všeho to už vědí. Ten třetí stupeň nebo středový stupeň, první stupeň, ono je to trošku složitější u takto řazené rakety, měl přistávat na tři raketové motory. Bohužel dva z nich se nepodařilo zažehnout a ten jeden nebyl schopen v závěrečné fázi stupeň ubrzdit. Tohle se ví. Co bylo příčinou toho, že se dva motory nepodařilo zažehnout, je samozřejmě jiná otázka.

Takže myslíte, že ho budou hledat?

Nějaké trosky zůstaly plavat v bezprostřední blízkosti pontonu, na který měl stupeň dosednout. Roztříštil se zhruba sto metrů od pontonu. Určitě ho nebudou lovit ze dna oceánu, to si myslím, že za to nestojí, protože už v tuto chvíli mají dostatek telemetrie na to, aby věděli, co bylo hlavní příčinou. Myslím si, že se podívají na ostatní raketové motory tohoto typu, projdou si historii motorů, které selhaly, a tak dále. Myslím si, že z těchto nepřímých náznaků toho vyčtou dost na to, že nebudou muset vyhledávat trosky rakety. Ale znovu, tohle nebylo vůbec cílem zkoušky. Myslím si, že tohle je vůbec netrápí.

Auto z bazaru

Říkal jste, že s číslováním stupňů je to v tomto případě složitější. Můžete to tedy prosím popsat?

Určitě. Raketa Falcon Heavy je dvoustupňová. Ale první stupeň jsou vlastně tři spřažené stupně vedle sebe. Je to, když to zjednoduším velmi lidově, jako byste slepili tři rakety izolepou k sobě s tím ovšem, že rakety, které jsou na boku vlevo a vpravo, se odhazují o něco dříve. Jsou to sice tři rakety prvního stupně, jako kdybyste dali tři plechovky vedle sebe, ale ty dva krajní stupně přestávají pracovat o něco dříve. A na tom celém je posazený druhý stupeň, který pak vynáší náklad do vesmíru.

Nakolik celá úterní mise byla reklama, včetně třeba toho vypuštění auta, a nakolik to bude mít význam pro dobývání vesmíru?

Samozřejmě že z toho Elon Musk udělal show. Přemýšlel jsem, jestli vypuštění auta má nějaký smysl, a došel jsem k asi pěti nebo šesti argumentům, proč je to výborný náklad pro tuto misi. Elon Musk opravdu ví, co dělá.

Za prvé: byl to náklad, který vůbec neměl nějakou valnou hodnotu. Kdybyste posílal družici za desítky milionů dolarů, je to riziko. Byl to demonstrační start, od kterého opravdu nikdo nevěděl, jak to dopadne. Dokážete nasimulovat hodně, ale ne všechno. Takže když pošlete družici za desítky milionů nebo stovky milionů dolarů a bude ztracena, každý si to bude pamatovat. Toto bylo „auto z bazaru“.

Za druhé: byl to náklad, který upoutal pozornost i těch, kdo se běžně o kosmonautiku nezajímají, kosmonautice se nevěnují.

Za třetí: byla to obrovská reklama. Fotografie z mise jsou opravdu ikonické.

Za čtvrté: není důležité, na jaké oběžné dráze nakonec tady tento náklad skončí. Kdybyste měl nějakou sondu, kterou potřebujete poslat třeba k Marsu, k Saturnu, k Měsíci, tak je hned velmi dobře patrné, kdyby raketa nepracovala úplně přesně, že jste Jupiter, Saturn nebo Měsíc netrefili. Tady ať to skončí na jakékoliv dráze, vždy ta mise je úspěšná. Ono je to v podstatě pravda, je to jenom demonstrační test rakety. A tak dále.

Myslím si, že Elon Musk to měl z tohoto hlediska velmi promyšlené. Nehledě na to, že automobilka Tesla je dalším jeho dítětem, takže je pochopitelné, že si udělal reklamu své druhé firmě.

Americký podnikatel Elon Musk, který mimo jiné vede i automobilku Tesla. | Foto: Web Summit (CC BY 2.0)

Připoutané auto

A nemůže to auto nějakým způsobem poškodit třeba satelity, které už na oběžné dráze jsou?

V podstatě ne. Samozřejmě že auto není primárně určeno k tomu, aby létalo do vesmíru, to je nám asi všem jasné. Na druhé straně, bylo to vysláno na takovou dráhu, že protíná dráhu planety Mars a mizí někde v pásu asteroidů a za 885 dní se vrátí zpátky. Takže je na takové vysoce eliptické dráze. Na druhé straně z hlediska vesmíru je to zanedbatelný úlomek… Vezměte si, že druhý stupeň rakety Falcon Heavy, se kterým je to auto spojené, je mnohem, mnohem rozměrnější. A druhá věc, ty tisíce, desetitisíce, statisíce asteroidů a planetek, které tady létají vesmírem, jsou mnohem četnější a mnohem nebezpečnější.

Automobil značky Tesla se vypraví do vesmíru. | Foto: SpaceX

Podle vás to není jenom další, v tomto případě by se asi dalo říct zbytečný, vesmírný odpad?

Samozřejmě i takto se na to dá pohlížet. Na druhé straně, i kdybyste tam poslal cokoliv dalšího, vždycky to můžete označit jako další zbytečný kosmický odpad. Takže myslím si, že takhle bychom na to pohlížet neměli.

Jestli jsem to správně pochopil, auto je stále v druhém stupni rakety? Ono nepluje vesmírem samo?

Jestli jsou moje informace přesné a tam jsou jisté mezery v tom, jak Space X informuje o startu, tak skutečně zůstalo spojené s druhým stupněm rakety Falcon Heavy. Ono to má svoji logiku, protože nepotřebujete nový komunikační systém. Vezměte si, že stupeň je vybavený k tomu, aby komunikoval s řídicím střediskem. V tu chvíli samozřejmě nepotřebujete žádnou speciální anténu, nepotřebujete žádné další akumulátory. Prostě využijete už stávající infrastrukturu druhého stupně. Takže není potřeba to auto zahazovat, odhazovat, prostě letí dál s druhým stupněm. Pokud se nemýlím, Elon Musk prohlásil, že akumulátory druhého stupně by měly fungovat asi 12 hodin od startu. To znamená, že teď někdy v těchto okamžicích, kdy spolu hovoříme (rozhovor se odehrál ve středu v 10.45 – pozn. red.), tak by se měly vybít a automobil by se měl „navždy odmlčet“.

Rakety nejsou překonané

Bude mít start rakety Falcon Heavy nějaký význam pro NASA nebo ruský vesmírný program?

Bude. Těch rovin je zase několik. Jednak jde o to, že je to soukromá kosmonautika, ze soukromých prostředků vyvinutá raketa a jenom to potvrzuje to, že soukromníci pomalu už několik let v tichosti přebírají vládu nad vesmírem. Ale zatím většina soukromých projektů představovala různé komunikační systémy, různé družice pro přímé televizní vysílání, těch jsou stovky, různé družice pro dálkový průzkum Země, to je obrovský byznys. V dnešní době tři čtvrtiny investovaných prostředků do kosmonautiky jdou ze soukromé kapsy. Takže žádná NASA, žádný Roskosmos a podobě.

A další význam, velmi zásadní, je, že Elon Musk ukazuje, že lze do vesmíru létat levněji. To znamená, že můžeme realizovat za stejné peníze, jaké má NASA nebo jakákoliv jiná kosmická agentura, více misí než dosud. Nebudeme potřebovat platit takové peníze za letenky do vesmíru. Ušetříme na letence, pak si budeme moc užít. Budeme moci poslat více sond, můžeme poslat více družic, můžeme se trošičku odvázat a tak dále.

Dále, tahle raketa má takové parametry, jaké žádný jiný nosič v současné době na světě nemá. To znamená, že nám otevírá úplně nové možnosti v kosmonautice, ať se to týká třeba těžkých, opravdu velmi těžkých vojenských družic, velmi těžkých komunikačních satelitů, ať se to týká třeba vynášení kusů kosmické stanice po větších částech. Nepotřebujete ji vozit jako stavebnici, u mezinárodní kosmické stanice, tam bylo potřeba desítek a desítek startů. Kdybychom měli k dispozici Falcon Heavy, tak v podstatě stanice vyletí do vesmíru v rámci jednotek startů. Takže se nám otevírají úplně nové možnosti a i světové kosmické agentury můžou začít uvažovat trošičku jinak než doposud.

Mluvil jste o tom, že Falcon Heavy ušetří peníze. Napadá mě, jestli jsou rakety nejlepší způsob, jak se dostat do vesmíru? Nepracuje se na něčem lepším, levnějším? Nejsou nějaké alternativy?

Uvažuje se o tom. Víte, že tady bývaly raketoplány, o kterých se tvrdilo, že to je budoucnost a že přinesou zlevnění. Bohužel jejich technická koncepce se nevydařila tak, jak měla. Nakonec údržba raketoplánů byla nesmírně nákladná. Na druhou stranu, když se na to podíváte, tak raketa je prostředek. A pokud budete postupovat způsobem, jakým postupuje Elon Musk, to znamená, raketu vypustí a raketa znovu přistane, takže je možné ji vypustit znovu a znovu do nekonečna, tak vlastně v konečném důsledku létáte pouze „za cenu pohonných látek“.

Dva pomocné moduly při návratu zpátky na zem | Foto: SpaceX | Zdroj: Reuters

A pod to se už těžko dostanete. Jestli létáte pouze za cenu paliva, můžeme vymýšlet všelijaké raketoplány a já nevím co ještě, ten princip bude pořád stejný. Budete létat za cenu pohonných látek. Myslím si, že Elon Musk ukázal, že rakety vůbec nejsou překonané. Když se na ně dokážeme podívat trošičku jinak, koho by před deseti lety napadlo, že by kosmické rakety mohly přistávat úplně stejně na motorech, jak dokážou startovat. To jsou záběry ze sci-fi filmů z minulého století. A dnes se podívejte na ty dva postranní bloky z Falconu Heavy, vždyť to bylo jako ze sci-fi filmu, když vedle sebe v rozmezí několika málo sekund přistávaly na plošinách mysu Canaveral. Budoucnost nás konečně dohnala.

