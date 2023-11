V propojení kosmických technologií a byznysu je velký potenciál, věří organizátoři Czech Space Weeku

Až do soboty se v Praze a Brně koná 6. ročník festivalu Czech Space Week, kde se zájemci mohou seznámit s českými vesmírnými technologiemi a dalšími aktivitami. O víkendu si tak třeba mohli návštěvníci brněnské části festivalu vyzkoušet, jak vypadá simulace vesmírného prostředí například na mezinárodní vesmírné stanici. Praha 23:44 30. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Czech Space Week míří na klasické návštěvníky ale i prohloubení spolupráce mezi odborníky (ilustrační foto) | Zdroj: ESA (European Space Agency)

Několik tuzemských firem totiž vyvíjí laboratoře, kde na člověka působí v rámci takzvaných analogových vesmírných misí podmínky podobné těm kosmickým. „Je to například z kontejneru vyrobená kosmická loď, která se potopí do vody,“ ilustruje Tereza Kubicová z agentury CzechInvest, zakladatelka Czech Space Weeku.

Přehlídka je propojená s řadou dalších aspektů pobytu ve vesmírném prostředí, jako je například vliv na psychiku.

Český vesmírný festival má podle Terezy Kubicové jednak představovat kosmické aktivity lidem, jednak i vytvářet nové. Mohou se tu zrodit nové mise pro potenciálního českého astronauta nebo další české družice a kosmické přístroje. Kromě populárních akcí pro veřejnost se tu konají i setkání firem a odborníků.

Potenciál je v propojení firem a univerzit

Cílem bylo do jednoho týdne soustředit co nejvíce různých věcí. „Průmysl vidí, co se děje v akademii, aspoň ochutnávku, a akademie vidí, co všechno se vyvíjí v českém průmyslu,“ vysvětluje zakladatelka Czech Space Weeku.

„Často hodně zakázek končí v zahraničí, protože je to pro zadavatele rychlejší a třeba neví, že Česká republika by to mohla udělat levněji – ve spolupráci česká akademie a český průmysl. A tomu se snažíme pomáhat.“

Kosmické spojení využijí firmy a vědecké instituce, které chtějí svoje přístroje dostat na oběžnou dráhu. Ale je užitečné také pro ty, kterým může vesmír pomoci na Zemi.

Kosmické technologie v běžné praxi

„Znám třeba firmu z energetiky, která instaluje solární panely a využívá k tomu analýzu družicových dat. Vidí, kde je slunečno nebo kde je naopak víc stínu a podle toho optimalizuje množství instalovaných panelů,“ říká ambasadorka Evropské vesmírné agentury ESA pro business aplikace Jana Kapounová.

„Další uplatnění je v zemědělství, kde podle monitoringu můžete optimalizovat hnojení půdy, abyste měli co největší výnosnost. Z vesmíru také vidíte, jakou má vlhkost nebo že je tam škůdce. Na vodních plochách zase vidíte, že se zvýšilo množství sinic.“

Využívání vesmírných technologií na Zemi podporuje ESA i finančně.

„Dívám se po nekosmických inovativních firmách, které mají potenciál ve svém produktu nebo službě nějak využít kosmické technologie. A potom ve chvíli, kdy přijde třeba firma z oblasti energetiky a vymyslí způsob, jak aplikovat kosmické technologie, může od ESA získat podporu na aplikační projekt,“ přibližuje Jana Kapounová.

Vesmír je i pro ženy

Kde všude můžeme vesmírná data využít, to na Czech Space Weeku představí brněnské fórum systému Copernicus a také dny otevřených dveří v pražském sídle kosmického programu Evropské unie EUSPA.

Vesmírná sféra ovšem potřebuje také nové lidi, a nemusí to být jen astronauti nebo inženýři.

„Každý rok máme nádhernou akci, která se jmenuje Space for Women. Chceme trochu bořit bariéry a ukázat, že to není čistě maskulinní obor, ale že jsou tam holky vítané,“ říká Tereza Kubicová s tím, že se v oblasti nabízí spousta i netechnických pozic, od marketingu po právo. „Máme třeba právničku v Evropské kosmické agentuře,“ dodává.

Další příležitosti pro uplatnění v kosmu se dozvědí hlavně studenti na setkání nazvaném Příští zastávka vesmír. Podle Terezy Kubicové je o něj velký zájem a sál pražského planetária bude prakticky plný. Podrobný program akce je na webu Czech Space Week.