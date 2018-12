Halleyova kometa slaví 260 let. K Zemi se pravidelně vrací, znovu ji uvidíme za několik desetiletí

Přesně 260 let už víme, že každých zhruba 76 let se vrací jedna stejná kometa. Přišel na to anglický astronom Edmund Halley. Potvrzení své hypotézy se ale nedožil. Že měl pravdu, se ukázalo až 25. prosince 1758. Halleyovu kometu tehdy pozoroval jeden učený německý sedlák, který byl zároveň amatérským astronomem.

