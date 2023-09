‚Žije‘ indické robotické vozítko? Naděje na jeho probuzení na Měsíci slábne každou hodinou

Naděje, že by indický přistávací modul a robotické vozítko na Měsíci obnovily činnost, každou hodinou slábne. Zpravodajskému serveru BBC News to v pondělí řekli indičtí vědci. Přístroje byly uvedeny do spánkového režimu počátkem září před příchodem mrazivé lunární noci a od 22. září se s nimi Indie pokouší opětovně navázat kontakt.

Indické misi se v srpnu jako první na světě podařilo s modulem Vikrám přistát poblíž neprobádaného jižního pólu Měsíce. Robotické vozítko Pragján se pak téměř dva týdny pohybovalo po měsíčním povrchu a provádělo vědecké experimenty.

Indická organizace pro výzkum vesmíru (ISRO) uvedla, že rover své úkoly splnil, zároveň ale vyjádřila naději, že po uplynutí lunární noci trvající zhruba dva pozemské týdny se prostřednictvím solárních panelů baterie znovu nabijí a modul s vozítkem bude v práci pokračovat.

