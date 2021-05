Větší vzdálenost i rychlost, delší čas ve vzduchu. Ingenuity příští týden absolvuje na Marsu šestý let

Malý vrtulník Ingenuity americké vesmírné agentury NASA poletí na Marsu znovu příští týden. Při svém už šestém letu má urazit výrazně větší vzdálenost než dosud, strávit delší čas ve vzduchu a vyvinout větší rychlost. Přistane také na dalším místě. Na svém webu o tom informovala Laboratoř tryskového pohonu (JPL), která má v NASA na starosti mimo jiné program robotického vozítka Perseverance včetně testování Ingenuity. Washington 12:38 20. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Malý vrtulník Ingenuity | Zdroj: NASA / JPL-CALTECH / SPACE SCIENCE INSTITUTE

Helikoptéra o velikosti malého dronu přistála na Marsu 18. února společně s Perseverance, má ale samostatný program. Není vybavena vědeckými přístroji, jejím jediným úkolem je vyzkoušet možnost využívat v budoucnu při zkoumání povrchu mimozemských těles podobné létající aparáty.

108 vteřin ve vzduchu. Vrtulník Ingenuity absolvoval na Marsu pátý let, poprvé přistál na jiném místě Číst článek

Tým mise Ingenuity původně počítal s tím, že testy potrvají jen 30 dní, nicméně koncem dubna už po třech úspěšných letech se rozhodl přidat dalších nejméně 30 dní.

JPL zatím neupřesnila termín, kdy by se šestý let měl uskutečnit, zatím s ním počítá někdy příští týden. Vrtulník by měl z již obvyklé desetimetrové výšky zkoumat terén. Celkem by přitom měl překonat vzdálenost kolem 215 až 220 metrů. Snímkování písečných přesypů a kamenů by podle expertů mělo ukázat význam leteckého pohledu pro budoucí mise na Marsu i na jiných vesmírných tělesech.

Ingenuity má tentokrát dosáhnout rychlosti 14,4 kilometru za hodinu a nad zemí setrvat kolem 140 vteřin. Stroj také poprvé přistane na místě, které předtím „neprohlédl“ při svých předchozích letech.

Jak vybrat nové místo?

Tým projektu na Zemi spoléhá na záběry pořízené z oběžné dráhy sondou NASA Reconnaissance Orbiter. Z nich lze soudit, že vybrané místo pro novou operační základnu malé helikoptéry je relativně rovné a je na něm jen málo překážek.

V této nové fázi činnosti Ingenuity budou údaje a obrázky postupovat na Zemi až v následujících dnech po letu, nikoli jako dosud do několika hodin. Rover Perseverance tentokrát nebude vrtulník za letu zaznamenávat, protože se připravuje na zahájení vědeckých operací své mise, poznamenala JPL. K hlavním úkolům robotického vozítka patří hledání známek možného mikrobiálního života na rudé planetě v dávné minulosti.