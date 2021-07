Devátý let vrtulníku Ingenuity na Marsu překonal rekordy. Přelétl více než půl kilometru terénu

Laboratoř s dvoudenním odstupem na internetu sdělila, že devátý let se uskutečnil v pondělí. Tým projektu s napětím očekával údaje z Marsu o naplánovaném testu, a s úlevou a nadšením uvítal informaci, že Ingenuity je v pořádku poté, co dokončil cestu nad náročným terénem dlouhou 625 metrů. Ve vzduchu přitom vydržel rekordních 166 vteřin a vyvinul dosud nejvyšší rychlost 18 kilometrů za hodinu.

IN THE SKY | Mars Aviation | NASA’s Mars helicopter, Ingenuity, has completed its 9th and most challenging flight! Traveled for 166 seconds at a pace of 10.9 mph (NASA/JPL/J. Reynolds) Camera is looking down, during flight. #3weather #wx #OHwx #wkyc pic.twitter.com/5JBFFc8V8g